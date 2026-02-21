Лідери за кількістю падінь: збірна України з лижної акробатики провалила Олімпіаду-2026

Лижна акробатика у фристайлі була єдиним медальним сподіванням України на Олімпійських іграх-2026. Однак наша команда виступила значно нижче своїх можливостей.

Найвищим досягненням українських лижних акробатів на цій Олімпіаді стало 10 місце Олександра Окіпнюка. Головний претендент на медаль у нашій збірній Дмитро Котовський повністю провалив Ігри – як в індивідуальній, так і командній дисциплінах, повідомляє 24 Канал.

Невдача у кваліфікації: що сталося?

Перші старти лижних акробатів на Олімпіаді-2026 довелося переносити через сильні снігопади.

Спочатку відбулися змагання у жінок – на першому етапі кваліфікації всі українки впали під час приземлення. Їм вдалося покращити свій результат під час другої спроби, але ніхто з наших дівчат не пройшов до фіналу. Найкращий результат в Ангеліни Брикіної – 13 місце.

Якщо від українських жінок особливих сподівань на боротьбу за медалі не було, то чоловіки виступили нижче очікувань. Лише Олександр Окіпнюк зміг пробитися до фіналу змагань, але у вирішальних спробах двічі не втримався на приземленні. У підсумку – 10 місце.

Провальний виступ Котовського

Майже всі спроби українських лижних акробатів під час кваліфікації завершувалися невдалим приземленням.

Якщо від дебютантів Олімпійських ігор Максима Кузнєцова та Яна Гаврюка це можна пояснити хвилюванням та нестачею досвіду, то виступ одного з лідерів сезону Дмитра Котовського неприємно здивував.

24-річний спортсмен має в своєму арсеналі стрибки з високим коефіцієнтом складності, які він неодноразово виконував на етапах Кубка світу. Однак на Олімпіаді в Італії лижний акробат з Рівного не зміг показати не лише коронний "ураган", але й значно скромніші стрибки, припускаючись помилок на приземленні.

У чоловічих змаганнях з лижної акробатики Котовський зупинився на 17 місці. Це навіть нижче, ніж на попередніх Іграх у Пекіні, коли він посів 15 сходинку.

Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк не допомогли збірній України і в командних змаганнях з лижної акробатики. Після спроби Ангеліни Брикіної синьо-жовті йшли другими у таблиці, однак українські чоловіки не змогли вдало виконати свої стрибки – як наслідок підопічні Енвера Аблаєва фінішували передостанніми.

Нижче лише Казахстан, який так само як і українці, увійшов до топ-рейтингу за кількістю падінь лижних акробатів на цій Олімпіаді.

Чому фристайл – головний зимовий вид для України?