У 2019 році юнацька збірна України з футболу здійснила гучну сенсацію. Команда Олександра Петракова стала чемпіоном світу U-20 на турнірі в Польщі.

Черговий юнацький чемпіонат світу стартує в Чилі. На турнір з'їхались 24 найкращі збірні всього світу у віковій категорії U-20. Серед них є і збірна України, повідомляє 24 Канал.

До теми Склад збірної України на юнацький чемпіонат світу: кого викликали і чому навколо команди скандал

Як Україна виграла ЧС-2019?

Наша країна вже має досвід перемоги на юнацькому Мундіалі. У 2019 році Україна під керівництвом Олександра Петракова сенсаційно виграла ЧС, здолавши у фіналі Південну Корею (3:1).

Україна виграла чемпіонат світу U-20 у 2019 році: дивитися відео

Вболівальники покладали великі надії на ту команду, що вона стане основою для національної збірної. Проте реальність для декого виявилась менш приємною. 24 Канал розповідає, як склалась доля чемпіонського складу "синьо-жовтих".

АНДРІЙ ЛУНІН (воротар)

На ЧС-2019: 6 матчів, 2 кліншити

Де зараз: Реал Мадрид (Іспанія)



Андрій Лунін задовольняється статусом гравця запасу в Реалі / фото Getty Images

Основний воротар тієї збірної побудував, мабуть, найбільш успішну кар'єру. Андрій вже тоді був кіпером Реала, проте здебільшого їздив в оренди. Зараз же Лунін постійно в складі "бланкос", проте явно програє конкуренцію Тібо Куртуа. Та і в збірній вибір тренера здебільшого на користь Трубіна.

ВЛАДИСЛАВ КУЧЕРУК (воротар)

На ЧС-2019: 1 матч, 1 кліншит

Де зараз: Вікторія (Суми)

Кучерук був дублером на ЧС-2019 та лише на один матч замінив Луніна, коли той поїхав на матч національної збірної. Зрештою у майбутньому кар'єра Владислава не була яскравою. Гравець не закріпився у Колосі та Чорноморці, але знайшов себе у Першій лізі. Минулого сезону в Прикарпатті, цього – у сумській Вікторії.

ДМИТРО РІЗНИК (воротар)

На ЧС-2019: 0 матчів

Де зараз: Шахтар (Донецьк)



Дмитро Різник став основним воротарем Шахтаря / фото Getty Images

На Мундіалі Різник просидів усі матчі на лаві запасних, але йог подальша кар'єра склалась доволі добре. Так, Дмитро не доріс до Реала, як Лунін. Проте кіпер вже кілька років є основним воротарем Шахтаря та має інтерес з боку європейських клубів. Та і за збірну він вже дебютував і планує боротися за місце в основі надалі.

ВАЛЕРІЙ БОНДАР (захисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 0 голів, 0 асистів, 3 кліншити

Де зараз: Шахтар (Донецьк)



Валерій Бондар має стабільну ігрову практику в Шахтарі / фото з інстаграму гравця

Валерій не тільки був капітаном тієї команди, а ще і провів усі матчі ЧС повністю. Саме в той час Валерій дебютував за Шахтар і досі залишається у складі "гірників". До Бондаря нерідко є претензії у фанатів, проте він все одно залишається основним у клубі. А ось у збірній Валерія має статус глибокого запасного.

ОЛЕКСАНДР САФРОНОВ (захисник)

На ЧС-2019: 4 матчі, 0 голів, 0 асистів, 2 кліншити

Де зараз: Уніря (Румунія)

Сафронов не мав стабільного місця в основі на тому ЧС та був підміною для інших. Зрештою кар'єра покидала Олександра по різним турнірам. В Дніпрі-1 закріпитися не вдалось, а Десну довелось залишити через розформування клубу. Сафронов пограв в Естонії та Угорщини, а тепер намагається закріпитися в румунській Унірі.

ДЕНИС ПОПОВ (захисник)

На ЧС-2019: 6 матчів, 3 голи, 0 асистів, 3 кліншити

Де зараз: Динамо (Київ)



Денис Попов є лідером захисту в Динамо / фото ФК Динамо

Попов був основним гравцем на всьому ЧС та примудрився забити аж три голи. Втім через червону картку у півфіналі Денс вимушено пропустив вирішальну гру. За прикладом Бондаря центрбек також залишився вірним своєму клубу та закріпився в основі Динамо. Правда, часті травми не дають йому можливості грати стабільно.

ОЛЕГ ВЕРЕМІЄНКО (захисник)

На ЧС-2019: 0 матчів

Де зараз: СК Полтава

Універсальний захисник був глибоким запасним на переможному ЧС, тому на поле так і не вийшов. Після того турніру Веремієнко невдало спробував себе у Карпатах та Русі, після чого заграв у хмельницькому Поділлі. А цього літа Олега під основу підписала СК Полтава, яка підвищилась в УПЛ.

ВІКТОР КОРНІЄНКО (захисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 0 голів, 0 асистів, 3 кліншити

Де зараз: Шахтар (Донецьк)

Корнієнко подавав великі надії в ті часи. Він не тільки був основним на ЧС, а ще і швидко почав прогресувати у Шахтарі. Ба більше, Віктор ще й забив за національну збірну в одному з двох матчів. На жаль, важка травма вибила його з ритму і на попередній рівень він так і не повернувся. Шансів заграти у Шахтарі у нього немає, треба шукати нову команду.

ДАНИЛО БЕСКОРОВАЙНИЙ (захисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 0 голів, 0 асистів, 3 кліншити

Де зараз: Полісся (Житомир)

Данило також був гравцем основи у Петракова, адже Україна тоді грала у три центрбеки. Після того Мундіалю Бескоровайний поїздив по закордонних клубах Словаччини та Казахстану, а у 2023-му повернувся на Батьківщину у Кривбас. Зараз же центрбек виступає за Полісся, де поки має статус гравця ротації.

ЮХИМ КОНОПЛЯ (захисник)

На ЧС-2019: 6 матчів, 0 голів, 4 асистів, 3 кліншити

Де зараз: Шахтар (Донецьк)



Юхим Конопля зумів заграти в збірній України / фото Getty Images

Юхим став найбільш успішним серед чемпіонів 2019 року саме у складі національної збірної. Правий захисник став гравцем основи у Реброва та вже забив два голи у 23-х матчах. Та і у Шахтарі "рудий" також має постійний ігровий час та бореться за місце в основі із Вінісіусом Тобіасом. Ймовірно, у гравця ще є шанс поїхати на підвищення у Європу.

ІГОР СНУРНІЦИН (захисник)

На ЧС-2019: 1 матч, 0 голів, 0 асистів, 0 кліншитів

Де зараз: Металіст 1925 (Харків)

Кар'єру Снурніцина можна назвати доволі посередньою. На ЧС Ігор не мав визначальної ролі в команді, а на клубному рівні не мав постійного місця в основі Олімпіка, Зорі та Кривбасу. Зараз же гравець грає Металіст 1925, але цього сезону не зіграв ще жодного матчу за "биків".

МАКСИМ ЧЕХ (півзахисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 0 голів, 0 асистів

Де зараз: Оболонь (Київ)

Чех завоював місце в основі команди U-20 лише по ходу турніру. Він був важливим гвинтиком у команді Петракова та бувдував непогану кар'єру в Маріуполі. Втім у 2022-му команда зникла, а гравець опинився в Азербайджані. Після року в сабаїлі Максим повернувся додому в Карпати, а зараз став гравцем основи в Оболоні.

ГЕОРГІЙ ЦИТАЇШВІЛІ (півзахисник)

На ЧС-2019: 5 матчів, 1 гол, 1 асист

Де зараз: Метц (Франція)



Георгій Цитаїшвілі вирішив виступати за збірну Грузії / фото з інстаграму гравця

Цитаїшвілі став справжньою зіркою в збірній Петракова. Піком слави Георгія став фінальний супергол у вирішальному матчі проти корейців. На жаль, на клубному рівні Георгій не зміг закріпитися в Динамо та почав їздити по орендах – Чорноморець, Ворскла, Лех, Вісла, Гранада, а тепер Метц. Крім того. вінгер змінив футбольне громадянство і вже награв 26 матчів за збірну Грузії.

ОЛЕКСІЙ ХАХЛЬОВ (півзахисник)

На ЧС-2019: 4 матчі, 0 голів, 0 асистів

Де зараз: СК Полтава

Хахльов подавав великі надії та суттєво допоміг Україні на тому Мундіалі. Проте клубна кар'єра виходить у нього посередньою. Лише в Минаї хавбек мав стабільну ігрову практику, тоді як в Карпатах та Зорі не був основним. Зараз Хахльов намагається реанімувати кар'єру в стані новачка УПЛ Полтави.

СЕРГІЙ БУЛЕЦА (півзахисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 3 голи, 2 асисти

Де зараз: Олександрія



Сергій Булеца не зміг заграти в Динамо / фото ФК Олександрія

Разом із Цитаїшвілі Булеца був вінгером, який організовував атаки нашої команди. На його рахунку п'ять результативних дій на тому Мундіалі. У клубній кар'єрі його доля схожа чимось із Гіо. Сергій не заграв у Динамо, але періодично непогано проявляв себе в орендах (Дніпро-1, Зоря, Заглембе). Цього ж літа гравець остаточно залишив киян та став гравцем Олександрії. До слова, хавбек вже встиг забити в УПЛ як раз Динамо.

КИРИЛО ДРИШЛЮК (півзахисник)

На ЧС-2019: 5 матчів, 0 голів, 1 асисти

Де зараз: Зоря (Луганськ)

Кирило перші два матчі на ЧС пропустив, але потім став гравцем основи у Петракова. А от у клубній кар'єрі Дишлюка досягнень небагато. Він не завжди мав ігрову практику. Футболіст довго намагався закріпитися в Олександрії, їздив в оренду у Спартак з Юрамали, а тепер вже кілька років є гравцем ротації у Зорі.

ОЛЕКСІЙ КАЩУК (півзахисник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 0 голів, 1 асист

Де зараз: Карабах (Азербайджан)



Олексій Кащук є гравцем запасу в Карабаху / фото Getty Images

Доволі неоднозначно складається кар'єра у Кащука, але у порівнянні з іншими героями тієї команди це можна назвати успіхом. Олексій на самому ЧС не завжди виходив в основі. У схожому стилі проходить і його клубна кар'єра. В Маріуполі він нерідко залишався в запасі, але допоміг з практикою Сабах. Після цього Олексія покликав назад Шахтар, але спроба вийшла провальною. Зараз ще вінгер є гравцем ротації у Карабаху, але це не завадило йому забити переможний гол Трубіну в матчі ЛЧ проти Бенфіки.

МИКОЛА МУСОЛІТІН (півзахисник)

На ЧС-2019: 2 матчі, 0 голів, 0 асистів

Де зараз: без клубу

Саме у Мусолітіна Дришлюк і виграв конкуренцію під час ЧС-2019. Зрештою і кар'єра Мусолітіна після Мундіалю вийшла невдалою. Гравець вже за ік залишив Чорноморець та поїздив по багатьох дивних клубах накшталт Валмієри, Лехії, Пфорцхайма, Естерсунда та Котвіци. Зараз же Микола залишається вільним агентом.

ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА (нападник)

На ЧС-2019: 7 матчів, 2 голи, 0 асистів

Де зараз: Епіцентр (Кам'янець-Подільський)



Владислав Супряга потрапив у "чорну" серію після ЧС-2019 / фото Getty Images

Кар'єра Супряги – справжня трагедія. Футболіст подавав великі надії у Дніпрі-1 та запалив на ЧС, оформивши дубль у фіналі. Проте перехід в динамо де-факто зламав нападнику кар'єру. Владислав не заграв у Києві, а після голу Генту у 2020-му почалась його жахлива "суха" серія у п'ять років. Оренди в Сампдорію чи Зорю не принесли Супрязі впевненості. Лише нещодавно форвард зумів зупинити цю серію, забивши за Епіцентр в УПЛ. Проте про повернення на солідний рівень Владиславу, на жаль, зараз годі й мріяти.

ДАНИЛО СІКАН (нападник)

На ЧС-2019: 6 матчів, 4 голи, 0 асистів

Де зараз: Трабзонспор (Туреччина)



Данило Сікан три роки був основним форвардом Шахтаря / фото Getty Images

Сікан та Супряга були конкурентами по позиції на ЧС і цю боротьбу здебільшого вигравав перший. Зрештою він став найкращим бомбардиром України на тому Мундіалі. Клубна кар'єра у Сікана склалась покраще ніж у Супряги, хоча свій період кризи теж був. Гравець періодично виблискував у Маріуполі та невдало з'їздив у німецьку Ганзу. Проте найкраще Данило заграв із переходом у Шахтар у 2022-му. За три сезони він забив 29 голів і минулої зими перебрався в Трабзонспор. Поки що Сікан там гравець ротації.

ДЕНИС УСТИМЕНКО (нападник)

На ЧС-2019: 3 матчі, 0 голів, 0 асистів

Де зараз: Оболонь (Київ)

На тому ЧС Сікан та Супряга настільки були в ударі, що навіть три виходи на заміну для Устименка можна назвати нормальним результатом. Денис побудував свою клубну кар'єру суто в УПЛ. Заходи в Олександрію та Кривбас успішними не назвеш, тоді як в Минаї футболіст був основним. Після посереднього сезону в Карпатах гравець вже другий рік грає за Оболонь. Не завжди основним, але цього сезону форвард забив вже два голи.

ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ (тренер)

На ЧС-2019: 7 матчів, 6 перемог, 1 нічия, 0 поразок

Де зараз: без команди

Петраков став національним героєм після "золота" на юнацькому Мундіалі. Після турніру тренер знову перейшов на більш молоду вікову категорію та мав всі шанси втретє поїхати на чемпіонат світу U-20. Проте відхід Андрія Шевченка з національної збірної став несподіванкою для УАФ.



Олександр Петраков отримав змогу попрацювати з національною збірної / фото Getty Images

Саме тому влітку 2021-го Олександру Васильовичу довірили головну команду країни. Спочатку все складалось непогано. Тренер виві Україну у стикові матчі у відборі на ЧС-2022 та розпочав там з перемоги над Шотландією. Проте поразка від Вельсу у вирішальному матчі надломила тренера.

Після цього Петраков ще й невдало виступив у Лізі націй та залишив збірну. У 2023-му коуч несподівано очолив збірну Вірменії. Але і там все вийшло за схожим сценарієм. Після успішного початку команда стала провалюватися і Петракова відправили у відставку. Вже майже рік як тренер залишається без роботи.