Збірна України зіграла чотири матчі у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Підопічні Сергія Реброва зустрілися з Францією, Ісландією та двічі протистояли Азербайджану.

Наразі збірна України посідає друге місце у групі D, поступаючись Франції на три очки. 24 канал розповідає, з ким можуть зустрітися "синьо-жовті" у плей-оф кваліфікації на мундіаль-2026.

Що відомо про формат плей-оф?

Формат плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року передбачає собою матчі за участі 12 команд, які посіли другі місця у своїх групах та чотири найкращі збірні з Ліги націй.

Команди буде розподілено на чотири шляхи по чотири збірні. Як повідомляє Tribuna. ua, національні команди з відбору будуть розподілені на три кошики за рейтингом ФІФА, у четвертому кошику – команди з Ліги націй.

Турнірна сітка складатиметься з одноматчевих півфіналів. Переможці зіграють у фіналі "мінітурніру" за путівку на чемпіонат світу 2026 року.

До слова. Матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 відбудуться у березні 2026 року. Жеребкування пар заплановано на листопад цього року після завершення групового етапу турніру.

З ким може зустрітися Україна?

Журналіст Ігор Семйон повідомив, що збірна України потрапить у перший кошик, якщо кваліфікується у плей-оф відбору. Окрім того, туди можуть потрапити такі національні команди, як Туреччина, Польща та Італія, яка вже гарантувала собі участь у стиках.

У півфіналі плей-оф Україна зіграє з команди із четвертого кошика. Серед можливих суперників підопічних Сергія Реброва – Уельс, Румунія, Швеція, а також Північна Ірландія.

Раніше в четвертому кошику були Молдова та Північна Македонія. Проте останні вийшли на друге місце у своїй групі, а Молдова вибула з зони плей-оф. Відзначимо, що Сан-Марино може опинитися у четвертому кошику, якщо Румунія посяде друге місце у групі.

Що відомо про Україну у відборі на ЧС-2026?