Україна може зіграти з Росією вперше з 2022 року
- Збірна України з водного поло може зустрітися з росіянами на Кубку світу – це буде перша очна зустріч з 2022 року.
- Матч запланований на 13 квітня, але участь українців ще не підтверджена.
Збірна України з водного поло веде боротьбу за 5-8 місця на Кубку світу з водного поло. Наступним суперником синьо-жовтих має стати команда Росії, яка виступає у нейтральному статусі.
Такий сценарій поки не є остаточно підтвердженим, однак уже активно обговорюється. Потенційна зустріч може стати першою між командами з початку повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал.
Як це можливо?
Збірна України у чвертьфіналі турніру поступилася Грузії з рахунком 9-20 і продовжила боротьбу за "втішні" місця, повідомляє сайт федерації водного поло.
У першому матчі за 5-8 позиції "синьо-жовті" програли Австралії 15-21, а росіяни – румунам. Відтак, згідно турнірної сітки, Україна та "нейтральні" мають зіграти між собою у поєдинку за 7-ме місце.
Матч запланований на понеділок, 13 квітня. Початок о 16:00. Однак федерація водного поло наразі не підтвердила, чи вийдуть українці на цю гру.
Перша зустріч з початку великої війни
Якщо цей поєдинок усе ж відбудеться, він може стати першим очним протистоянням України та Росії з 2022 року.
Через повномасштабне вторгнення українські команди у більшості видів спорту уникають матчів із представниками країни-агресора.
Російські телеграм-канали вже активно анонсують майбутнє протистояння у водному поло.
Російські спортсмени на міжнародній арені
- Торік Міжнародна спортивна федерація World Aquatics допустила російських і білоруських вотерполістів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі з 1 січня 2026 року, пише "Чемпіон".
- Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту перетиналися на Євро-2022 з футзалу. Сталося це 4 лютого. "Синьо-жовті" тоді поступилися з рахунком 2:3.