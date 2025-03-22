Три гравці збірної України потрапили у символічну збірну Ліги націй

У четвер, 20 березня, відбулись стикові матчі Ліги націй-2024/25. Національні команди зіграли перші ігри за підвищення у класі, намагаючись створити хороший гандикап перед другим поєдинком.

В одному з матчів збірна України здійснила камбек та перемогла зіркову Бельгію. Статистичний портал WhoScored опублікував одинадцятку найкращих гравців перших стикових матчів, повідомляє 24 канал.

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Заслужене місце українців

До символічної збірної перших стикових матчів Ліги націй-2024/2025 потрапили гравці збірної України. Це півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк та захисник Ілля Забарний із Борнмута, які відзначились забитими м'ячами.

Серед одинадцятки найкращих також опинився Олександр Зінченко, який грає в Арсеналі. 28-річний гравець "канонірів" спочатку вдало замінив травмованих Коноплю та Сича на правому фланзі оборони та віддав асист на Забарного.

Символічна збірна найкращіх гравців перших матчів Ліги націй / Фото Whoscored

Нагадаємо, що збірна України зіграє матч-відповідь проти Бельгії у Генку на "Сегека-Арена". Вирішальна гра "синьо-жовтих" відбудеться у неділю 23 березня. Свисток рефері пролунає о 21:45 за київським часом.