Країни УЄФА домовились бойкотувати чемпіонат світу з футболу

Європейські футбольні федерації погодилися ігнорувати чемпіонат світу, якщо ФІФА не відмовиться від планів продати частку прав на турнір приватним інвесторам. За нинішнього формату змагань Європа делегує на Мундіаль 16 збірних, тобто третину всі учасників.

На крайні заходи в УЄФА наважились через безпрецедетний намір президента ФІФА Джанні Інфантіно отримати комерційну вигоду від реалізації міноритарних часток найпрестижніших футбольних змагань планети, пише 24 Канал.

Що вирішили на екстреному онлайн-засіданні УЄФА

Країни-члени Європейського футбольного союзу, як пише SkyNews, одностайно погодилися з тим, що плани Джанні Інфантіно продати компаніям комерційні права на Мундіаль перетинають усі межі дозволеного у світовому футболі.

55 національних асоціацій були обурені тим, що ФІФА має намір заснувати підприємство з капіталом 20 мільярдів доларів, 20% якого будуть передані інвесторам, зокрема, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Усі країни УЄФА згодні, що в разі реалізації цих намірів буде дискредитовано принцип того, що футбол не належить конкретним власникам і існує заради гравців та вболівальників, а не чиїхось інтересів.

Якщо Інфантіно не відмовиться від свого бізнес-плану, збірні з Європи згодні принципово відмовитися від участі у Мундіалі.

Що буде з ЧС-2030

Наступний чемпіонат світу має відбутися у 2030 році вперше одразу на двох континентах в трьох країнах – Іспанії, Португалії та Марокко. Якщо бойкот справді відбудеться, організація турніру опиниться під загрозою зриву через відмову чинних чемпіонів іспанців та португальців від участі.