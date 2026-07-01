Не пустили на чемпіонат Європи: Польща закрила кордон перед носом російських спортсменів

Польща не видала візи російським веслувальникам, через що вони пропустять молодіжний чемпіонат Європи. У Росії вже почали публічно скаржитися на рішення.

Чергова спроба представників країни-агресора потрапити на міжнародний спортивний турнір завершилася невдачею. Російська команда не змогла вирушити до Польщі, де триває континентальна першість серед молоді, передає 24 Канал.

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Чому росіяни залишилися без чемпіонату Європи?

Збірна Росії не виступить на молодіжному чемпіонаті Європи з веслувального слалому, який проходить у польському Кракові з 30 червня по 5 липня. Причиною стала відмова польської влади видавати російським спортсменам візи для в'їзду до країни.

Про невдалу поїздку розповів головний тренер збірної Росії Максим Образцов в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". За його словами, команда намагалася знайти обхідний шлях і отримати документи через інші країни Шенгенської зони.

Образцов поскаржився, що росіяни зверталися до Німеччини та Словенії з проханням оформити візи, які дозволили б потрапити до Польщі. Однак ці країни погоджувалися видавати дозволи лише на період перебування на власній території, без можливості подальшого в'їзду до Польщі.

Ми не виступаємо через відсутність віз. Намагалися подавати документи, але поляки не видають віз. Зверталися за запрошеннями до німців і словенців, але вони видають візу лише на термін поїздки до них, – заявив Образцов.

Не перший скандал за участю російських спортсменів

Останнім часом представники країни-агресора регулярно стикаються з труднощами під час участі в міжнародних турнірах. Причиною стають як санкції, так і принципова позиція окремих держав щодо допуску росіян.

Нещодавно схожий конфлікт стався й на Кубку виклику з художньої гімнастики у румунському Клужі. Організатори відмовилися демонструвати російську символіку під час змагань, після чого представниці Росії влаштували демарш та оголосили бойкот престижному турніру.