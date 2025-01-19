Одіозний Шуфрич та шахіст-зрадник Карякін потрапили під санкції України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій до низки політичних діячів та пропагандистів, які підтримують агресію Росії. До переліку осіб потрапили відомі прізвища.

Загалом до нового санкційного списку включили 18 громадян Росії та України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 19 січня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.

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Хто з діячів спорту потрапив під санкції України

Під санкції потрапили колишні та діючі депутати України Юрій Бойко, Євген Мураєв, Олег Волошин, низка діячів естради та пропагандистів.

Також обмеження стосуються двох осіб, які мають стосунок до спорту. Зокрема до санкційного списку потрапив колишній український гросмейстер із Сімферополя Сєргєй Карякін.

Шахіст публічно підтримує військову агресію проти України, активно допомагає окупантам, які вбивають українських громадян. У 2009 році зрадник отримав громадянство Росії та був членом команди Владіміра Путіна на так званих виборах президента.

У новому санкційному списку знайшлося місце одіозному політику Нестору Шуфричу. Раніше скандальний депутат від проросійської партії ОПЗЖ обіймав посаду президента Федерації стрільби з лука України та був президентом футбольного клубу Говерла.

З 15 вересня 2023 року Шуфрич перебуває під вартою. Політику висунули підозру в державній зраді України.