Жальгіріс Каунас і Рітас Вільнюс – це як Барселона і Реал у футболі. Але усі протиріччя виявилися незначними, коли йшлося про Україну, пише в Threads користувач vatslav_8323.

Як литовські фани баскетболу підтримали Україну?

Під час матчу литовської ліги фани, які за звичайних обставин не проявляють одне до одного жодної симпатії, по черзі скандували українське національне гасло.

Фани Жальгіріса і Рітаса підтримують Україну – дивіться відео:

Що відомо про позицію Жальгіріса щодо України?

Клуб із Каунаса вважається одним із найгучніших голосів солідарності з Україною не лише у баскетболі, але й загалом у європейському спорті.

Як пише "Трибуна", вже 24 лютого 2022 року на матч Євроліги з мадридським Реалом арену Жальгіріса прикрасили українським гаслом.



Арена Жальгіріса у Каунасі, 22 лютого 2022 року / фото із соцмереж

А згодом клуб влаштував безпрецедентну акцію, повністю перефарбувавши у синьо-жовті кольори усі передматчеві заходи перед грою з Барселоною, а також вперше в своїй історії на домашньому майданчику зрадивши зеленій формі заради комплекту в кольорах українського стяга.



Жальгіріс у матчі з Барселоною / фото із соцмереж

Справа не обмежується тільки візуальною солідарністю: клуб також зібрав для України вже понад 40 мільйонів євро допомоги на підтримку ЗСУ, волонтерів і територіальної оборони.