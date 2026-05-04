Народний депутат в ММА: Беленюк пояснив, навіщо змінив вид спорту

Після Олімпійських ігор-2024 здавалося, що Жан Беленюк завершив професійну кар'єру борця. Проте два роки потому політик і спортсмен вирішив, що настав час для нового виклику.

11 липня у Києві у Палаці спорту Беленюк вперше вийде у клітку проти ізраїльтянина Хаїма Гозалі. В коментарі "Чемпіону" він пояснив, що мотивувало перейти у змішані єдиноборства.

Чому Беленюк битиметься в ММА?

Олімпійський чемпіон Токіо розповів, що після завершення виступів у греко-римській боротьбі в нього з'явилося достатньо часу для того, щоб додати до свого технічного арсеналу прийоми, необхідні у змішаних єдиноборствах.

Розмови точилися достатньо давно з приводу того, чи буду я себе випробовувати в цьому виді спорту. Бо багато борців випробовують себе ним. І мені постійно задавали подібні питання. Чесно кажучи, я сам вагався достатньо довго, але знайшлися однодумці,

– пояснив зміну спорту Беленюк.

Народний депутат зміг опанувати задушливі та ударні техніки і наполегливо тренувався для ММА. Ентузіасти в Україні, які планують розвивати цей вид спорту навіть у складних умовах війни, запросили Беленюка взяти участь у турнірі.

Чи турбує Беленюка вік перед дебютом в ММА?

Спортсмен не вважає, що у свої 35 років має вважатися застарим для переходу в ММА. На його думку, в умовах сучасних технологій, рекомендацій щодо харчування і біохакінгу не варто порівнювати атлетів різного віку між собою, бо роль грає не цифра у паспорті, а підготовка, мотивація та стан організму.

Боксер Бернард Хопкінс, до прикладу, боксував на найвищому рівні до 51 року. І найцікавіше те, що він робив це у середній вазі, де шалена конкуренція, і вік набагато гостріше відчувається,

– визначився Беленюк із взірцем для наслідування.

Які амбіції Беленюка щодо досягнень в ММА?

Спортсмен переконує, що тверезо дивиться на речі, і не збирається "займатися шапкозакиданням і казати, що завтра ми будемо битися за пояс чемпіона світу на рівні UFC".

Водночас він переконаний, що зможе успішно поєднувати нову професійну кар'єру з роботою у Верховній Раді. Мовляв, це вдавалося і раніше, а відмовитися від спорту у своєму житті Беленюк після багатьох років боротьби на найвищому рівні просто не може.

