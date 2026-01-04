Олімпійський чемпіон Беленюк, який закінчив кар'єру, сенсаційно повернувся у збірну України

Визначений склад збірної України з греко-римської боротьби на 2026-й рік. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк несподівано з'явився у заявці стньо-жовтої команди.

Жан Беленюк потрапив у заявку української збірної, попри офіційне закінчення кар'єри професійного борця. Відповідний склад із олімпійським чемпіоном у заявці з'явився у наказі Міністерства молоді та спорту України, передає 24 Канал.

Беленюк повернувся у заявку збірної України з боротьби?

В основному складі збірної України з греко-римської боротьби включено 32 спортсмени.



Беленюк у складі збірної України з боротьби / Скриншот із наказу Міністерства молоді і спорту

Як Беленюк закінчив кар'єру на Олімпіаді-2024?

На Олімпійських іграх-2024 Беленюк став бронзовим призером у Парижі. У бронзовій сутичці Жан здолав поляка Аркадіуша Кулинича.

Новоспечений бронзовий призер Олімпіади станцював гопак та залишив борцівки на килимі. Саме так роблять борці, коли закінчують професійну кар'єру. Місцева публіка зустріла такий вчинок українця гучними оваціями.



Беленюк закінчив кар'єру під час Ігор-2024 / Скриншот із трансляції

Відзначимо, що "бронза" у Парижі стала третьою олімпійською нагородою у кар'єрі Жана. До цього Беленюк став олімпійським чемпіоном у Токіо-2020 та автором "срібла" у Ріо-2016. Тим самим, український борець зіграв увесь комплект медалей Олімпіад.

Як Беленюк пояснив свою появу у заявці України?

Олімпійський чемпіон у коментарі виданню "Чемпіон" пояснив своє повернення у заявку збірної України. Беленюк запевнив, що готовий допомогти команді.

Очевидно, збірна бачить мене в Лос-Анджелесі. Так, а що тут коментувати? Я завжди підставлю збірній плече у разі необхідності. Так, якщо мене попросять поїхати на якийсь турнір, то я погоджусь, Ну а як же?

– заявив Жан.

До слова, Олімпіада-2024 стала останнім стартом для Жана, на якому він виступав. Після цього Беленюк сконцентрував свою увагу на політичній кар'єрі та почав займатись на аматорському рівні улюбленим настільним тенісом. Нещодавно він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, як заробив перші гроші на змаганнях із настільного тенісу.

