"Це вже нормальні гроші": Беленюк назвав суму, за яку можна жити в Україні

Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк розповів, скільки коштів йому вистачає для життя в Києві. Борець назвав суму, яку витрачає на базові потреби.

Жан Беленюк заявив, що місячний дохід до 50 тисяч гривень – це нормальні гроші для життя в Україні. У коментарі Sport-express ексборець поділився, що такого рівня доходів цілком вистачає для життя у великому місті на кшталт Києва.

Дивіться також Олімпійський чемпіон Беленюк, який закінчив кар'єру, сенсаційно повернувся у збірну України

Що мав на увазі Беленюк?

Спортсмен і політик відреагував на суспільну дискусію про рівень доходів, зазначивши, що для багатьох українців така сума може бути достатньою для покриття базових потреб.

На думку Беленюка, з доходом близько 50 тисяч гривень реально забезпечити проживання, оренду житла, харчування та інші щомісячні витрати.

Проблеми з фінансуванням спорту

Беленюк підкреслив, що навіть при такому доході важливо правильно розпоряджатися фінансами. Він також звернув увагу на загальну ситуацію з підтримкою спортсменів в Україні: багато атлетів скаржаться на недостатнє фінансування, яке часто не відповідає затратам на підготовку та виступи на міжнародній арені.

Це підтверджують і міжнародні оцінки: українські спортсмени нерідко отримують скромні стипендії або допомогу, яка не завжди покриває витрати на тренування та життя.

Хто такий Жан Беленюк?