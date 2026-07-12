Розтрощив суперника за дві хвилини: Беленюк яскраво дебютував у ММА

Жан Беленюк провів свій дебютний бій за правилами ММА та не залишив шансів супернику з Ізраїлю. Поєдинок завершився достроково вже в першому раунді.

Перший турнір промоушену Arena.championship у Києві подарував уболівальникам гучну подію. Центральним поєдинком вечора став дебют легендарного українського борця у змішаних єдиноборствах, передає 24 Канал.

Як провів поєдинок Беленюк?

У суботу, 11 липня, в Києві відбувся дебютний турнір українського промоушену Arena.championship. Головною подією вечора стало протистояння олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби та народного депутата України Жана Беленюка з ізраїльським ветераном ММА Хаїмом Гозалі.

Для 34-річного українця цей поєдинок став першим у професійній кар'єрі за правилами змішаних єдиноборств. Водночас 53-річний Гозалі мав за плечима багаторічний досвід виступів у ММА.

Беленюк із перших секунд захопив ініціативу. Українець швидко перевів суперника в партер, де почав домінувати та методично завдавати ударів. Під натиском українського спортсмена в ізраїльського бійця відкрилося розсічення, а ситуація в октагоні ставала дедалі складнішою.

Після приблизно двох хвилин поєдинку команда Гозалі вирішила не ризикувати здоров'ям свого спортсмена й відмовилася від продовження бою. Рефері зупинив зустріч та зафіксував перемогу Беленюка технічним нокаутом у першому раунді.

Як Беленюк переміг Гозалі: дивіться відео

Повернення після завершення кар'єри

Після Олімпійських ігор-2024 Жан Беленюк заявив про завершення спортивної кар'єри. На Іграх у Парижі українець здобув бронзову нагороду, а раніше став олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та срібним призером Ріо-2016.

Втім, уже цього року титулований борець змінив своє рішення. Беленюк увійшов до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік, після чого офіційно підтвердив відновлення кар'єри.

Сам спортсмен також натякнув, що має намір поборотися за місце на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Раніше Жан Беленюк заявив, що хотів би провести бій за правилами ММА з нардепом Миколою Тищенком.