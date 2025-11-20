Україна дізнається суперника у відборі на ЧС-2026: онлайн-трансляція жеребкування плей-оф

У четвер, 20 листопада, відбудеться жеребкування стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 у зоні УЄФА. Цей захід буде приймати швейцарський Цюрих.

Свого суперника, зокрема, дізнається й збірна України. За перебігом подій процедури слідкуйте на сайті 24 Каналу.

Читайте також Шотландія вийшла на ЧС з футболу, забивши у вирішальній грі два голи-цукерочки: відео шедеврів

Що відомо про плей-оф відбору на ЧС-2026?

Церемонія жеребкування розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Синьо-жовті" дізнаються суперників у плей-оф, матчі якого будуть зіграні наприкінці березня 2026 року.

Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика, а її суперником у півфіналі стане одна з команд четвертого квартету. Цей матч відбудеться на умовно домашньому стадіоні нашої національної команди.

Загалом у цій стадії турніру візьмуть участь 16 збірних. 12 з них посіли другі місця у своїх відбіркових групах (вони розподілені за кошиками 1 – 3 відповідно до рейтингу ФІФА), а ще чотири команди отримали це право через статус переможців своїх квартетів Ліги націй (кошик 4).

Усі учасники будуть розділені на чотири шляхи. У кожному відбудеться півфінал, а згодом фінал.

Вони будуть зіграні 26 та 31 березня відповідно. Чотири переможці вийдуть до фінальної частини ЧС-2026, інші ж – опиняться за бортом світової першості.

Розподіл за кошиками для жеребкування

Італія, Данія, Туреччина, Україна. Польща, Уельс, Чехія, Словаччина. Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово. Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія

Зазначимо, що після потрапляння України у плей-оф своїми очікуваннями перед жеребкуванням поділився Артем Мілевський. У коментарі для Sport-express він назвав команду, яку хотів би бачити суперником "синьо-жовтих".

Хочу, щоб ми з румунами поквиталися за Євро. Тим паче їх Луческу тренує, тому буде цікаво. А так ми повинні перемагати кожну команду, якщо хочемо зіграти на чемпіонаті світу,

– сказав Мілевський.

Текстова онлайн-трансляція жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2026