Україна дізнається суперника у відборі на ЧС-2026: онлайн-трансляція жеребкування плей-оф
- 20 листопада в Цюриху відбудеться жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 у зоні УЄФА, де збірна України дізнається свого суперника.
- У плей-оф візьмуть участь 16 збірних, які будуть розділені на 4 шляхи з півфіналами 26 березня та фіналами 31 березня 2026 року, чотири переможці яких вийдуть до фінальної частини ЧС-2026.
У четвер, 20 листопада, відбудеться жеребкування стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 у зоні УЄФА. Цей захід буде приймати швейцарський Цюрих.
Свого суперника, зокрема, дізнається й збірна України. За перебігом подій процедури слідкуйте на сайті 24 Каналу.
Що відомо про плей-оф відбору на ЧС-2026?
Церемонія жеребкування розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Синьо-жовті" дізнаються суперників у плей-оф, матчі якого будуть зіграні наприкінці березня 2026 року.
Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика, а її суперником у півфіналі стане одна з команд четвертого квартету. Цей матч відбудеться на умовно домашньому стадіоні нашої національної команди.
Загалом у цій стадії турніру візьмуть участь 16 збірних. 12 з них посіли другі місця у своїх відбіркових групах (вони розподілені за кошиками 1 – 3 відповідно до рейтингу ФІФА), а ще чотири команди отримали це право через статус переможців своїх квартетів Ліги націй (кошик 4).
Усі учасники будуть розділені на чотири шляхи. У кожному відбудеться півфінал, а згодом фінал.
Вони будуть зіграні 26 та 31 березня відповідно. Чотири переможці вийдуть до фінальної частини ЧС-2026, інші ж – опиняться за бортом світової першості.
Розподіл за кошиками для жеребкування
- Італія, Данія, Туреччина, Україна.
- Польща, Уельс, Чехія, Словаччина.
- Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.
- Швеція, Румунія, Північна Македонія, Північна Ірландія
Зазначимо, що після потрапляння України у плей-оф своїми очікуваннями перед жеребкуванням поділився Артем Мілевський. У коментарі для Sport-express він назвав команду, яку хотів би бачити суперником "синьо-жовтих".
Хочу, щоб ми з румунами поквиталися за Євро. Тим паче їх Луческу тренує, тому буде цікаво. А так ми повинні перемагати кожну команду, якщо хочемо зіграти на чемпіонаті світу,
– сказав Мілевський.
Текстова онлайн-трансляція жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2026
Збірна України зіграє у шляху B. "Синьо-жовті" зустрінуться зі шведами у півфіналі відбору на чемпіонат світу-2026.
Переможець пари зіграє проти тріумфатора матчу Польща – Албанія.
Матчі відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.
Збірна України зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.
Збірна Польщі зіграє проти Албанії у півфіналі шляху B. Переможець пари зустрінеться з підопічними Сергія Реброва.
Збірна Польщі потрапила у шлях B. Левандовський і компанія можуть зіграти проти України у фіналі плей-оф.
Збірна України зіграє у шляху B.
Розпочалося жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації на Мундіаль-2026.
Жеребкування розпочнеться з кошика 1 і завершиться кошиком 4. Чотири шляхи стикових матчів будуть сформовані наступним чином: a.
Кошик 1: чотири команди з найвищим рейтингом з Європейської кваліфікації розподіляються за півфіналами 1, 3, 5 та 7 у порядку вилучення.
Кошик 2: чотири сіяні команди з європейської кваліфікації розподіляються на першу вільну позицію у півфіналах 2, 4, 6 та 8.
Кошик 3: чотири несіяні команди з Європейської кваліфікації розподіляються на першу вільну позицію у півфіналах 2, 4, 6 та 8.
Кошик 4: чотири несіяні команди з Ліги націй розподіляються на першу вільну позицію у півфіналах 1, 3, 5 та 7.
На чемпіонаті світу Європу представлять 16 збірних. У фінальну стадію вийшли 12 переможців груп, а чотири путівки, що залишилися, будуть розіграні в стикових матчах. Вийшли на чемпіонат світу: Австрія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Франція, Хорватія, Швейцарія, Шотландія.
Збірна України жодного разу не проходила на чемпіонат світу через раунд плей-оф. А на самому мундіалі "синьо-жовті" зіграли лише одного разу у 2006 році.
Потенційними суперниками у півфіналі є: Швеція, Румунія, Північна Македонія та Північна Ірландія.