Де дивитися онлайн жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів
- Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю 30 січня о 13:00 за київським часом.
- Трансляція жеребкування буде доступна на сервісі Megogo в Україні.
24 клуби продовжують боротьбу за головний європейський клубний трофей. 8 з них одразу потрапили до 1/8 фіналу, інші здобуватимуть таке право через стикові матчі.
За розширеним форматом, який діє у Лізі чемпіонів вже другий сезон, турнірна сітка вже практично сформована. Кожна з команд-учасниць плей-оф отримає суперника із двох варіантів під час жеребкування у Ньоні, пише 24 Канал.
Де дивитися трансляцію жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів?
Офіційним транслятором турнірів УЄФА в Україні є сервіс Megogo. Трансляція жеребкування буде доступна у додатку ОТТ-платформи на смарт-пристроях.
Коли відбудеться жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів?
Згідно з сайтом УЄФА, жеребкування першої стадії плей-оф заплановане на п'ятницю 30 січня, о 13:00 за київським часом.
Хто бере участь у жеребкуванні?
Свою долю дізнаються 16 клубів, які посіли на стадії ліги місця у турнірній таблиці з 9 по 24.
Усі вони будуть поділені на сіяних та несіяних. Жереб визначить, яка саме з двох можливих команд дістанеться кожному учаснику стадії.
На цьому етапі не існує заборони на зустріч команд з однієї країни. Так само можуть зустітися і ті клуби, які вже грали на стадії ліги (наприклад, Реал Мадрид та Бенфіка).
Матчі першої стадії плей-оф відбудуться 17/18 лютого та 24/25 лютого. Сіяні команди проведуть другу зустріч на домашньому полі.