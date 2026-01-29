Де дивитися онлайн жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

24 клуби продовжують боротьбу за головний європейський клубний трофей. 8 з них одразу потрапили до 1/8 фіналу, інші здобуватимуть таке право через стикові матчі.

За розширеним форматом, який діє у Лізі чемпіонів вже другий сезон, турнірна сітка вже практично сформована. Кожна з команд-учасниць плей-оф отримає суперника із двох варіантів під час жеребкування у Ньоні, пише 24 Канал.

Де дивитися трансляцію жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів?

Офіційним транслятором турнірів УЄФА в Україні є сервіс Megogo. Трансляція жеребкування буде доступна у додатку ОТТ-платформи на смарт-пристроях.

Коли відбудеться жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів?

Згідно з сайтом УЄФА, жеребкування першої стадії плей-оф заплановане на п'ятницю 30 січня, о 13:00 за київським часом.

Хто бере участь у жеребкуванні?

Свою долю дізнаються 16 клубів, які посіли на стадії ліги місця у турнірній таблиці з 9 по 24.

Усі вони будуть поділені на сіяних та несіяних. Жереб визначить, яка саме з двох можливих команд дістанеться кожному учаснику стадії.



Графіка UEFA

На цьому етапі не існує заборони на зустріч команд з однієї країни. Так само можуть зустітися і ті клуби, які вже грали на стадії ліги (наприклад, Реал Мадрид та Бенфіка).



Графіка UEFA

Матчі першої стадії плей-оф відбудуться 17/18 лютого та 24/25 лютого. Сіяні команди проведуть другу зустріч на домашньому полі.