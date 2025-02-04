Віктор Циганков допоміг Жироні здолати аутсайдера Ла Ліги та перервати жахливу серію поразок

Український вінгер відіграв трохи більше години у зустрічі із Лас-Пальмасом. Його Жирона змогла на класі переграти борця за виживання чемпіонату Іспанії.

Жирона – Лас-Пальмас 2:1

Голи: Руїс, 8, Аспрілья, 79 – Фабіу Сілва, 82.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 підійшов до завершення 22 тур Ла Ліги. На понеділок була винесена зустріч за участі Жирони, яка приймала борця за виживання Лас-Пальмас, повідомляє 24 Канал.

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Каталонці програли два останні матчі в чемпіонаті, а разом із Лігою чемпіонів у команди Мічела була серія з чотирьох поразок поспіль. На гру проти острів'ян в основі Жирони з'явився Віктор Циганков.

Господарі володіли ініціативою та вже у старті гри відкрили рахунок. Еррера елегантним пасом вивів Руїса сам на сам із кіпером і нападник не підвів команду. Перед перервою Абель міг оформити дубль, але цього разу він схибив під час пробиття пенальті.

У другому таймі Жирона знизила оберти, але на 79 хвилині змогла подвоїти рахунок завдяки більярдному пострілу Аспрільї. Лас-Пальмас же зміг відіграти один м'яч після стандарту, але для камбеку цього не вистачило.

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Що стосується Циганкова. то українець не був особливо помітним на полі та був замінений на 79 хвилині. Перемога дозволяє Жироні не тільки перервати невдалу серію, а ще і піднятися на сьоме місце в таблиці. До єврокубкової зони всього один бал.