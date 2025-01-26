Жирона зненацька програла матч чемпіонату після виходу Циганкова на заміну

Каталонська команда не змогла привезти очки з Мадрида, програвши другу гру Ла Ліги поспіль. Українець відіграв лише 20 хвилин та нічим не відзначився.

Райо Вальєкано – Жирона 2:1

Голи: Нтека, 80, 83 – Хіль, 58.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 21 туру Ла Ліги. Першою у неділю пройшла зустріч між Райо Вальєкано та Жироною, повідомляє 24 Канал.

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Провал в Мадриді

Каталонці вимушені були обходитись левову частку сезону без Віктора Циганкова, який був лідером команди минулі півтора роки. Зараз же українець частіше перебуває в лазареті через травми.

Втім на початку січня Віктор відновився та вже провів три матчі за Жирону, два з них – в основі. Проте на гру із Райо Вільєкано Мічел залишив вінгера в запасі.

Циганков вийшов на поле на 71-ій хвилині за рахунку 1:0 на користь його клубу. Точним ударом відзначився Браян Хіль. Проте після появи українця Жирона провалилась та пропустила двічі від Нтеки під завіс зустрічі.

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Перемога дозволила Райо обійти Жирону та закріпитися на восьмому місці. Каталонці ж нині дев'яті, відстаючи від єврокубкової зони на два очки. У середу команда Циганкова відіграє свій останній матч в Лізі чемпіонів – вдома проти Арсеналу.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Жирона