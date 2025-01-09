Президент Барселони збожеволів через дозвіл на реєстрацію Ольмо: відео дикої поведінки

Президент Барселони Жоан Лапорта доволі дивно відреагував на дозвіл реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора. Це сталося під час матчу Суперкубка Іспанії.

У Барселоні виникли проблеми з реєстрацією Дані Ольмо та Пау Віктора. Перед матчем Атлетік – Барселона керівництву повідомили про дозвіл на тимчасову реєстрацію футболістів, пише 24 канал з посиланням на Marca.

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Дивна реакція Лапорти

Дізнавшись цю інформацію президент Барселон и у віп-зоні почав вигукувати "негідники", а також питав представників територіальних органів влади, які прибували на матч, хто вони такі. Це все супроводжувалося криками та образами.

За інформацією свідків, Лапорта також штовхав різні предмети у приміщенні.

Дика поведінка Лапорти: дивіться відео

Нагадаємо, що 7 січня десять опозиційних об’єднань повинні були розпочати процедуру винесення вотуму недовіри Жоану Лапорті, однак голосування провалили та той лишився на посаді.