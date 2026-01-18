"Мильні опери не для мене": відомий тренер прокоментував можливість повернутися в Реал

Відставка Хабі Алонсо та провальний старт роботи у Реалі Альваро Арбелоа посилили чутки про пошук мадридцями іншого наставника. Серед претендентів називають і тих, хто вже тренував "бланкос".

Зокрема чимало спекуляцій існує довкола можливого камбеку португальця Жозе Моурінью. Але самому "Особливому" цей варіант розвитку кар'єри не подобається, пише 24 Канал з посиланням на sport tv.

Що Моурінью сказав про повернення в Реал?

Коли сеу Жозе запитали про бажання знову очолити Реал, той провів цікаву паралель з телевізійними серіалами.

Не розраховуйте, що я буду в мильній опері. Є, звичайно, хороші опери, але вони тривають надто довго. Пропустиш одну-дві серії, і все, вже втратив нитку сюжету. Не думайте про мене. Мильні опери – це не те, що я люблю,

– сказав Моурінью.

Як Моурінью тренував Реал?