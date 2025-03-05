Це ліга пристрасті, – Моурінью зізнався, в якій країні хотів би попрацювати тренером

Жозе Моурінью протягом тренерської кар'єри працював у п'яти країнах. Він розповів, де ще був би не проти отримати новий досвід.

Наставник турецького Фенербахче напередодні гри Ліги Європи проти Рейнджерс провів пресконференцію. Серед іншого він розповів, що був би зацікавлений у майбутньому очолити один із шотландських грандів, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Athletic.

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Що подобається Моурінью у шотландському футболі

За словами португальця, його приваблює футбольна атмосфера в цій країні. Саме її зірковий тренер найбільше цінує у своїй професії.

"Люди кажуть, що шотландська ліга – це чемпіонат двох команд. Але це ліга пристрасті, а пристрасть у футболі – це все для мене. Грати на порожніх стадіонах або там, де немає вогню пристрасті, для мене не має сенсу.

Селтік і Рейнджерс – великі клуби з великою кількістю фанів, великими емоціями, великою відповідальністю та великими очікуваннями, то чому б і не очолити один з них?" – сказав Моурінью.

Довідка. Перший матч між Фенербахче та Рейнджерс відбудеться у Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью працював головним тренером у Португалії, Англії, Італії, Іспанії та Туреччині. Всього в його колекції є 26 трофеїв.