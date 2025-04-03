Моурінью відзначився ганебною поведінкою під час матчу Кубка Туреччини: відео

У середу, 2 квітня, відбувся чвертьфінал Кубка Туреччини-2024/2025. В одному з матчів Фенербахче приймав вдома одвічного суперника Галатасарай.

Кубковий поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 1:2. Гра між "жовтими канарками" та "левами" завершилась бійкою, повідомляє 24 канал.

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"Особливий" у своєму стилі

У доданий арбітром час між гравцями Фенербахче та Галатасарая спалахнула бійка. У результаті головний рефері матчу показав три червоні картки: Мерту Яндашу, Баришу Йилмазу та Керему Демірбаю.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью також відзначився ганебною поведінкою. Наставник "жовтих" канарок вхопив за носа візаві з Галатасарая Окана Бурука.

Відео ганебної поведінки Моурінью:

Нагадаємо, що раніше Жозе Моурінью потрапив у скандал стосовно Галатасарая. "Леви" звинуватили наставника "жовтик канарок" у расизмі.