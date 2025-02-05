Титулована французька біатлоністка також долучилася до благодійної ініціативи Підручного

Французька біатлоністка Жулья Сімон долучилася до благодійної ініціативи Дмитра Підручного. Українець розіграє біб представиці збірної Франції.

Титуловані біатлоністи продовжують підтримувати Україну. Цього разу француженка Жулья Сімон долучилася до благодійної ініціативи Дмитра Підручного, пише 24 канал з посиланням на інстаграм українського біатлоніста.

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Сімон підтримала Україну

Дмитро Підручний оголосив розіграш французької біатлоністки з її автографом. Щоб стати учасником розіграшу потрібно зробити донат на суму не менше 100 гривень.

Окрім цього Дмитро подякував зірковій біатлоністці за підтримку.

Жулья, щиро вдячний тобі за твою солідарність з Україною. Зараз наша країна переживає складні моменти, і твоя підтримка дійсно важлива для усієї України,

– написав українець.

Також Дмитро подарував Жульї коробку українських цукерок.



Підручний та Сімон / Фото з інстаграму українського біатлоніста

Довідка. До цього благодійну ініціативу українця підтримав Йоганнес Бьо.

Нагадаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Дмитро Підручний служив в лавах ТрО.