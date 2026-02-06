Онлайн-трансляція церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026

У Мілані та прилеглих регіонах стартують зимові Олімпійські ігри-2026. Змагання триватимуть з 6 по 22 лютого.

Україна відправилась на Ігри у складі 46-ти спортсменів у 11-ти видах спорту. Окрім цього наша команда візьме участь у церемонії відкриття змагань, повідомляє 24 Канал.

До теми Все, що варто знати про зимові Олімпійські ігри-2026: всі учасники, види спорту та де дивитися

Що треба знати про зимову Олімпіаду-2026?

Загалом участь у зимовій Олімпіаді візьмуть спортсмени з 92-х країн світу. Також окремо на змагання приїде група з 20-ти "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.

Національні олімпійські комітети цих країн відсторонені від міжнародних змагань через війну в Україні. Проте МОК допускає індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі на умовах нейтральності.

Загальна кількість атлетів дорівнює 2871 спортсмену. Вони розіграють 116 комплектів медалей у наступних 16-ти видах спорту:

фристайл (15 комплектів медалей)

ковзанярський спорт (14)

лижні перегони (12)

біатлон (11)

сноубординг (11)

гірськолижний спорт (10)

стрибки з трампліна (6)

фігурне катання (5)

санний спорт (5)

бобслей (4)

альпінізм (3)

скелетон (3)

керлінг (3)

лижне двоборство (3)

хокей (2)

Коли та де церемонія відкриття?

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор пройде на головному стадіоні Мілана "Сан-Сіро". Арена вміщує майже 80 тисяч глядачів та є домашньою для двох грандів італійського футболу Мілана та Інтера.

Початок церемонії – о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція заходу відбудеться на каналі Суспільне Спорт. У свою чергу 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття зимової Олімпіади.

Онлайн-трансляція церемонії відкриття