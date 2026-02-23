Білий дім іронічно відреагував на поразку Канади у фіналі Олімпійських ігор з хокею
- Американці перемогли Канаду у фіналі Олімпійських ігор з хокею з рахунком 2:1 після овертайму.
- Білий дім іронічно відреагував на перемогу, опублікувавши зображення білоголового орлана з канадською казаркою.
В неділю, 22 лютого, відбувся вирішальний матч між США та Канадою. Американці здобули перемогу, і реакція Дональда Трампа та Білого дому не змусила себе довго чекати.
Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тож переможця визначали в овертаймі. Американці відкрили рахунок, канадець Кейл Макар зрівняв його, а вирішальну "золоту" шайбу забив Джек Г'юз, принесши перемогу США, повідомляє 24 канал.
Яка реакція Білого Дому на перемогу США у матчі проти Канади?
Окрім спортивної боротьби та зіркового складу обох команд НХЛ, матч мав і політичний підтекст.
Після приходу до влади Дональда Трампа та республіканців питання, пов'язані з Канадою, дедалі частіше з'являлися у публічних висловлюваннях американських політиків. Президент США неодноразово згадував Канаду в контексті двосторонніх відносин, інколи вдаючись до жартівливого образу "51-го штату".
Після перемоги над канадською командою Білий дім не втримався від тролінгу, підкресливши значущість суперництва між державами. У соціальних мережах з'явилося зображення, на якому білоголовий орлан – символ США – тримає в кігтях канадську казарку, що символічно відображає канадську присутність у Північній Америці.
Історична перемога американських хокеїстів та реакція Трампа
Чоловіча збірна США з хокею здобула золото Олімпійських ігор у Мілані вперше з 1980 року, обігравши Канаду у фінальному матчі з рахунком 2:1 в овертаймі. Рішучий гол у додатковий час забив Джек Г'юз, ставши національним героєм.
Ця перемога стала можливою після того, як вперше за 12 років ліга НХЛ дозволила гравцям брати участь в Олімпіаді. Обидві команди – США та Канада – демонстрували високий рівень боротьби, пройшовши через складні овертайми у плей-оф.
Президент США Дональд Трамп відреагував одразу у соцмережі X, відзначивши успіх американських хокеїстів: "Вітаємо нашу чудову збірну США з хокею. Вони виграли золото. ВАУ! Яка гра! Багато перемог!"