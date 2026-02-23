Білий дім іронічно відреагував на поразку Канади у фіналі Олімпійських ігор з хокею

В неділю, 22 лютого, відбувся вирішальний матч між США та Канадою. Американці здобули перемогу, і реакція Дональда Трампа та Білого дому не змусила себе довго чекати.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тож переможця визначали в овертаймі. Американці відкрили рахунок, канадець Кейл Макар зрівняв його, а вирішальну "золоту" шайбу забив Джек Г'юз, принесши перемогу США, повідомляє 24 канал.

Яка реакція Білого Дому на перемогу США у матчі проти Канади?

Окрім спортивної боротьби та зіркового складу обох команд НХЛ, матч мав і політичний підтекст.

Після приходу до влади Дональда Трампа та республіканців питання, пов'язані з Канадою, дедалі частіше з'являлися у публічних висловлюваннях американських політиків. Президент США неодноразово згадував Канаду в контексті двосторонніх відносин, інколи вдаючись до жартівливого образу "51-го штату".

Після перемоги над канадською командою Білий дім не втримався від тролінгу, підкресливши значущість суперництва між державами. У соціальних мережах з'явилося зображення, на якому білоголовий орлан – символ США – тримає в кігтях канадську казарку, що символічно відображає канадську присутність у Північній Америці.

