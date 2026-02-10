"Бронзу" ніхто не отримав: на Олімпіаді-2026 сталася унікальна в історії ситуація

На Зимових Олімпійських іграх 2026 у місті Мілан (Італія) сталася унікальна спортивна ситуація, яка практично не має аналогів в історії Ігор. Рівні результати двох команд призвели до того, що ніхто не здобув бронзову медаль.

Згідно з МОК, медалі, які не були вручені, не використовуються повторно, а зберігаються оргкомітетом або передаються до Олімпійського музею для історичних цілей. Для випадків нічиїх, організатори заздалегідь виготовляють додаткові медалі та тримають запас на місці проведення Ігор, повідомляють ABC News.

Дивіться також Несла прапор на Олімпіаді, а зараз працює прибиральницею: як змінилося життя санкарки Якушенко

Як це сталося?

У змаганнях з гірськолижної комбінації жодна команда не отримала бронзову медаль. Це сталося тому, що дві пари спортсменів фінішували з абсолютно однаковим часом, показавши ідентичний результат. За правилами змагань, обом дуетам було присуджено срібло, а третє місце просто не визначили – і бронзи не вручали нікому.

Переможцями змагань стали швейцарські спортсмени, які фінішували з найкращим часом. Другі місця поділили між собою представники Австрії та ще одна команда зі Швейцарії, що й привело до такої незвичної ситуації на п'єдесталі.

Результати гірколижної комбінації/Скріншот з МОК

Це рідкісний випадок, коли через точність хронометражу призові місця розподіляються без бронзового призера, але він повністю відповідає чинним правилам змагань.

Подібна ситуація траплялася лише один раз за всю історію Олімпіад – у 1980 році на трампліні в Лейк-Плесіді японський стрибун Хіроказу Ягі розділив срібло зі східнонімецьким Манфредом Декертом. У гірськолижному спорті таке трапляється трохи частіше – на зимових Олімпіадах це вже сьомий випадок, проте все одно це рідкість.

Як пройшли перші дні Олімпіади-2026?