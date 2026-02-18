Найбагатша спортсменка Олімпіади нарвалася на нищівну критику через "зраду"

Найуспішніша фрістайлістка Ейлін Гу всіх часів опинилася під хвилею критики після зміни громадянства. У 2019 році вона почала виступати за Китай – країну походження її матері, хоча сама народилася у Сан-Франциско. Це рішення спричинило жваві суперечки в США та Китаї і знову стало предметом обговорення під час Олімпіади-2026.

Енес Кантер Фрідом, легендарний гравець НБА та громадянин США, розкритикував 22-річну спортсменку за зміну громадянства, повідомив журналіст Нік Сортор у соцмережі Х. Він наголосив, що вважає її вчинок зрадою.

Дивіться також Найбагатша спортсменка Олімпіади: як 22-річна китаянка стала мільйонеркою швидше, ніж чемпіонкою

Що сказали стосовно Ейлін Гу?

Баскетболіст Фрідом зазначив, що спортсменка фактично виступає проти США та підтримує країну, яку називає "одним із найгірших порушників прав людини у світі".

Вона почала представляти державу, яку він звинувачує у масових смертях власного населення та грубих порушеннях прав людини.

До речі, віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловився стосовно Ейлін Гу. Сказав, що це право спортсменів самостійно визначати, яку країну представляти.

На його думку людина, яка виросла у США та скористалася перевагами американської системи, свобод і незалежності, мала б прагнути виступати саме за Сполучені Штати. Політик додав, що особисто підтримує американських атлетів, адже для нього це питання не лише таланту, а й цінностей та лояльності.

Водночас він підкреслив, що відповідно до міжнародних правил спортсмени мають право обирати країну для представництва, однак виборці, за його словами, також мають право формувати власну оцінку такого вибору.

Член Палати представників США Енді Оглз висловився значно різкіше. Він заявив, що Ейлін Гу є спортсменкою, народженою у США, яка "працює на комуністичний Китай". Політик заявив, що режим Китаю прагне знищити США і ті, хто зраджує країну, мають понести наслідки.

Своєю чергою відомий американський журналіст і колишній спортсмен Джон Рут також різко розкритикував Ейлін Гу, назвавши її боягузкою та зрадницею. Причиною стала ситуація, коли під час одного з інтерв'ю її запитали про геноцид уйгурів у Китаї, а вона відповіла, що не є експерткою в цьому питанні.

Як виступила Ейлін Гу на Олімпіаді-2026?