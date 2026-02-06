Хто представить Україну на зимових Олімпійських іграх-2026: повний склад команди

Вже 6 лютого в італійському Мілані стартують зимові Олімпійські ігри-2026. Участь у змаганнях візьмуть атлети із майже сотні країн світу.

Серед них буде і збірна України, яка представлена у 11-ти видах спорту. НОК повідомив про склад нашої команди, а також дисципліни, в яких спортсмени змагатимуться.

В яких видах спорту буде Україна?

46 українських спортсменів виступатимуть у різних зимових видах спорту. Найбільше спортсменів заявлено в біатлоні та санному спорті – по 10.

Також українці змагатимуться у фристайлі (9), лижних гонках (6), гірськолижному спорті, лижному двоборстві та стрибках з трампліна (по 2).

По одному представнику Україна матиме у скелетоні, сноубордингу та фігурному катанні, ще двох – у шорт-треку.

Хто представлятиме Україну?

Біатлон

У цьому виді спорту країну представляють: Богдан Борковський, Олена Городна, Юлія Джіма, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дмитро Підручний та Дарина Чалик.

Гірськолижний спорт

За Україну виступають: Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шапіленко.

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець.

Лижні гонки

Представлені одразу кількома спортсменами: Дмитром Драгуном, Анастасією Нікон, Олександром Лісогором, Єлизаветою Ноприєнко, Дариною Мигаль та Софією Шкатулою.

Скелетон

Україну представляє Владислав Гераскевич

Сноубординг

Аннамарі Данча.

Стрибки на лижах з трампліна

Виступають Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Фігурне катання на ковзанах

Представляє Кирило Марсак.

Фристайл

Заявлені Ян Гаврюк, Ангеліна Брикіна, Дмитро Котовський, Неллі Попович, Максим Кузнєцов, Діана Яблонська, Олександр Окіпнюк, Оксана Яцюк та Катерина Коцар.

Шорт-трек

За національну команду виступають Олег Гандей та Єлизавета Сидьорко.

Санний спорт

Представляють Богдан Бабура, Даниїл Марціновський, Ігор Гой, Олександра Мох, Антон Дукач, Олена Смага, Назарій Качмар, Олена Стецків, Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.

