Чоловіча збірна США з хокею здобула історичну перемогу над Канадою 2:1 в овертаймі на Зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані, а вирішальну шайбу забив Джек Г'юз. Це перша олімпійська перемога американців у хокеї з 1980 року, яку значною мірою дозволило досягти повернення гравців НХЛ на Ігри після 12-річної паузи, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Білий дім іронічно відреагував на поразку Канади у фіналі Олімпійських ігор з хокею

Що сказав Кирило Дмитриєв стосовно матчу США-Канада?

Дмитрієв оприлюднив пост на своїй сторінці в соцмережі X, що викликало хвилю насмішок серед росіян.

Збірна США перемогла свій майбутній 52-й штат. Один з останніх хокейних матчів між США і Канадою,

– написав росіянин.

Які коментарі почали писати під постом Дмитрієва?

Читачі коротко охрестили псевдодипломата відвертим клоуном і висловили сумнів у здатності Російської Федерації досягти вигідних результатів у тристоронніх переговорах зі США та Україною.

Користувачі соцмереж називають пост Дмитрієва ганебним і смішним, висловлюючи здивування, що така людина бере участь у переговорах. Вони також нагадують про колишню дипломатичну репутацію СРСР і сумніваються у здатності РФ досягти чогось корисного.

Як раніше відреагував Білий дім та Дональд Трамп на перемогу США у матчі?