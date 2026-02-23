Мужская сборная США по хоккею одержала историческую победу над Канадой 2:1 в овертайме на Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане, а решающую шайбу забил Джек Хьюз. Это первая олимпийская победа американцев в хоккее с 1980 года, которую в значительной степени позволило достичь возвращение игроков НХЛ на Игры после 12-летней паузы, сообщает 24 канал.

Что сказал Кирилл Дмитриев относительно матча США-Канада?

Дмитриев опубликовал пост на своей странице в соцсети X, что вызвало волну насмешек среди россиян.

Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой,

– написал россиянин.

Какие комментарии начали писать под постом Дмитриева?

Читатели коротко окрестили псевдодипломата откровенным клоуном и выразили сомнение в способности Российской Федерации достичь выгодных результатов в трехсторонних переговорах с США и Украиной.

Пользователи соцсетей называют пост Дмитриева позорным и смешным, выражая удивление, что такой человек участвует в переговорах. Они также напоминают о бывшей дипломатической репутации СССР и сомневаются в способности РФ достичь чего-то полезного.

