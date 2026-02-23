Мужская сборная США по хоккею одержала историческую победу над Канадой 2:1 в овертайме на Зимних Олимпийских играх 2026 в Милане, а решающую шайбу забил Джек Хьюз. Это первая олимпийская победа американцев в хоккее с 1980 года, которую в значительной степени позволило достичь возвращение игроков НХЛ на Игры после 12-летней паузы, сообщает 24 канал.
Что сказал Кирилл Дмитриев относительно матча США-Канада?
Дмитриев опубликовал пост на своей странице в соцсети X, что вызвало волну насмешек среди россиян.
Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой,
– написал россиянин.
Какие комментарии начали писать под постом Дмитриева?
Читатели коротко окрестили псевдодипломата откровенным клоуном и выразили сомнение в способности Российской Федерации достичь выгодных результатов в трехсторонних переговорах с США и Украиной.
Пользователи соцсетей называют пост Дмитриева позорным и смешным, выражая удивление, что такой человек участвует в переговорах. Они также напоминают о бывшей дипломатической репутации СССР и сомневаются в способности РФ достичь чего-то полезного.
Как ранее отреагировал Белый дом и Дональд Трамп на победу США в матче?
- Победа США получила и политический оттенок: Белый дом в соцсетях иронично отреагировал на поражение Канады, опубликовав изображение белоголового орлана, который держит канадскую казарку, символически подчеркивая соперничество между государствами.
- Бывший президент США Дональд Трамп также поздравил команду, отметив успех в соцсетях.