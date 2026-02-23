Путінський переговорник назвав фінал Канада – США "клоунадою": соцмережі вибухнули у гніві
- Чоловіча збірна США з хокею перемогла Канаду 2:1 в овертаймі на Олімпіаді 2026, вперше з 1980 року завоювавши олімпійське золото.
- Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв охарактеризував матч як "клоунаду", що викликало насмішки в соцмережах, а Білий дім жартівливо відреагував на перемогу.
Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна, Кирило Дмитрієв, зробив безглузду спробу догодити президенту США Дональду Трампу, коментуючи фінальний матч з хокею Олімпіади 2026 року. Головний переговорник Кремля охарактеризував гру між збірними США та Канади як одну з останніх у історії.
Чоловіча збірна США з хокею здобула історичну перемогу над Канадою 2:1 в овертаймі на Зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані, а вирішальну шайбу забив Джек Г'юз. Це перша олімпійська перемога американців у хокеї з 1980 року, яку значною мірою дозволило досягти повернення гравців НХЛ на Ігри після 12-річної паузи, повідомляє 24 канал.
Що сказав Кирило Дмитриєв стосовно матчу США-Канада?
Дмитрієв оприлюднив пост на своїй сторінці в соцмережі X, що викликало хвилю насмішок серед росіян.
Збірна США перемогла свій майбутній 52-й штат. Один з останніх хокейних матчів між США і Канадою,
– написав росіянин.
Які коментарі почали писати під постом Дмитрієва?
Читачі коротко охрестили псевдодипломата відвертим клоуном і висловили сумнів у здатності Російської Федерації досягти вигідних результатів у тристоронніх переговорах зі США та Україною.
Користувачі соцмереж називають пост Дмитрієва ганебним і смішним, висловлюючи здивування, що така людина бере участь у переговорах. Вони також нагадують про колишню дипломатичну репутацію СРСР і сумніваються у здатності РФ досягти чогось корисного.
Як раніше відреагував Білий дім та Дональд Трамп на перемогу США у матчі?
- Перемога США отримала і політичний відтінок: Білий дім у соцмережах іронічно відреагував на поразку Канади, опублікувавши зображення білоголового орлана, який тримає канадську казарку, символічно підкреслюючи суперництво між державами.
- Колишній президент США Дональд Трамп також привітав команду, відзначивши успіх у соцмережах.