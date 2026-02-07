Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026

Італійський Мілан та прилеглі регіони є господарями чергової зимової Олімпіади. Змагання на півночі Італії триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород в 16 дисциплінах. 24 Канал стежить за боротьбою у медальному заліку 25-тих Зимових Олімпійських ігор.

Які види спорту представлені на Олімпіаді?

Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту:

гірськолижний спорт;

біатлон;

бобслей;

лижні перегони;

керлінг;

фігурне катання;

фристайл;

хокей на льоду з шайбою;

санний спорт;

лижне двоборство;

шорт-трек;

скелетон;

стрибки на лижах з трампліна;

скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);

сноубординг;

ковзанярський спорт.

Скільки спортсменів беруть участь?

На Ігри заявлено майже 3000 атлетів з 92 країн світу. Україна має представництво у 46 спортсменів, які змагаються в 11 видах програми.

Медальний залік Олімпійський ігор-2026

Станом на 14:10 7 лютого