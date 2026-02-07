7 лютого, 14:12
Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026
Основні тези
- Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.
- Мілан та прилеглі регіони прийматимуть зимову Олімпіаду-2026.
Італійський Мілан та прилеглі регіони є господарями чергової зимової Олімпіади. Змагання на півночі Італії триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.
Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород в 16 дисциплінах. 24 Канал стежить за боротьбою у медальному заліку 25-тих Зимових Олімпійських ігор.
Які види спорту представлені на Олімпіаді?
Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту:
- гірськолижний спорт;
- біатлон;
- бобслей;
- лижні перегони;
- керлінг;
- фігурне катання;
- фристайл;
- хокей на льоду з шайбою;
- санний спорт;
- лижне двоборство;
- шорт-трек;
- скелетон;
- стрибки на лижах з трампліна;
- скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);
- сноубординг;
- ковзанярський спорт.
Скільки спортсменів беруть участь?
На Ігри заявлено майже 3000 атлетів з 92 країн світу. Україна має представництво у 46 спортсменів, які змагаються в 11 видах програми.
Медальний залік Олімпійський ігор-2026
Станом на 14:10 7 лютого