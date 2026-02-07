Укр Рус
7 лютого, 14:12
1

Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026

Андрій Олійник
Основні тези
  • Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.
  • Мілан та прилеглі регіони прийматимуть зимову Олімпіаду-2026.

Італійський Мілан та прилеглі регіони є господарями чергової зимової Олімпіади. Змагання на півночі Італії триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород в 16 дисциплінах. 24 Канал стежить за боротьбою у медальному заліку 25-тих Зимових Олімпійських ігор.

Які види спорту представлені на Олімпіаді?

Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту:

  • гірськолижний спорт;
  • біатлон;
  • бобслей;
  • лижні перегони;
  • керлінг;
  • фігурне катання;
  • фристайл;
  • хокей на льоду з шайбою;
  • санний спорт;
  • лижне двоборство;
  • шорт-трек;
  • скелетон;
  • стрибки на лижах з трампліна;
  • скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);
  • сноубординг;
  • ковзанярський спорт.

Скільки спортсменів беруть участь?

На Ігри заявлено майже 3000 атлетів з 92 країн світу. Україна має представництво у 46 спортсменів, які змагаються в 11 видах програми.

Медальний залік Олімпійський ігор-2026

Станом на 14:10 7 лютого