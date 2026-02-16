Напилась води і побігла в кущі: біатлоністка з України потрапила у курйозну історію на Олімпіаді

Українські спортсмени продовжують виступи на зимових Олімпійських іграх-2026. Наша збірна складається з 46-ти атлетів, які представлені у 11-ти видах спорту.

Особлива увага українців традиційно прикута до біатлону, в якому виступають 10 спортсменів від нашої збірної. У неділю відбулась гонка переслідування серед жінок.

Що сталось із Меркушиною?

В ній Україну представляли Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина. Після завершення етапу остання потрапила у курйозну історію.

Меркушину викликали на допінг-тест після гонки. Через це вона випила багато води, що призвело до веселого інциденту на шляху до готелю. Про цю історію Олександра написала у себе в акаунті у Threads.

Після гонки забрав допінг-контроль. Щоб швидко попісяти, я випиваю залпом три пляшки води, бо мама чекає на стадіоні. Ледве витиснула з себе ті 90 мілілітрів. Після 15 хвилин прогулянки з мамою я неслась в туалет наче на фініш. Потім їду в автобусі додому, стоїмо в заторі, до готелю 40 хвилин мінімум. А пісяти хочеться конкретно! Що ж робити? Випросила у водія мене випустити, біжу в кущі. Виявляється, я не одна там, мене ще підтримали дві спортсменки. Потім разом наздоганяли автобус,

– написала Меркушина.

Зазначимо, шо Олександра фінішувала аж на 48-му місці та не змогла відібратися у масстарт. Це буде перша зимова Олімпіада. де в жіночому масстарті не буде представлено жодної українки.

Як Україна виступає на зимових Олімпійських іграх-2026?