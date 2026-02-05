Укр Рус
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026 в Мілані та Кортіні: розклад змагального дня
5 лютого, 07:00
Зимові Олімпійські ігри-2026 в Мілані та Кортіні: розклад змагального дня

Андрій Олійник
Основні тези
  • На Олімпійських іграх-2026 заплановано 116 медальних подій у 16 дисциплінах, серед яких дебютує скі-альпінізм.
  • Україна має 46 спортсменів в 11 видах спорту.

Олімпійські ігри-2026 тривають менше трьох тижнів – тож кожен змагальний день сповнений інтриг та яскравих моментів. 2800 спортсменів в Італії виборюють медалі та славу для себе і своїх держав.

Офіційно Олімпійські ігри стартують 6 лютого церемонією відкриття на арені "Сан-Сіро" у Мілані. Але змагання у командних видах спорту починаються ще раніше. 24 Канал підготував розклад змагального дня.

Дивіться також Як в Україні будуть показувати зимові Олімпійські ігри-2026: повний список трансляцій 

Яка програма Олімпійських ігор-2026?

Загалом заплановано 116 медальних подій у 16 дисциплінах. Перші нагороди розігруються 7 лютого, а останні – в день закриття Ігор 22 лютого.

Вперше на Олімпійських іграх дебютує скі-альпінізм.

Україна має 46 представників в 11 видах спорту, найбільше – в біатлоні, санному спорті та лижній акробатиці.

Що дивитися на Олімпійських іграх 5 лютого? 

Сьогодні на льодові арени вийдуть команди у керлінгу і хокеї, а у сноуборді заплановано кваліфікаційні заїзди.

Розклад дня на Олімпіаді-2026, київський час (медальні події виділено)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Велика Британія – Естонія 

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швеція – Чехія 

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – США 

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Корея – Італія 

13:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Швеція – Німеччина 

15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – Канада 

15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. США – Швейцарія 

15:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Франція 

17:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. США – Чехія 

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Канада – Італія 

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швейцарія – Корея 

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Естонія – Швеція 

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Чехія – Велика Британія 

20:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 1) 

21:15. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 2) 

22:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 3) 

22:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Канада

Що ще варто знати про Олімпіаду-2026?

  • Олімпіада-2026 – перша в історії, яку офіційно приймають одразу два міста. Кортіна вже була господаркою Ігор 1956 року.
  • Церемонії відкриття та закриття відбудуться на різних аренах: міланському "Сан-Сіро" та амфітеатрі у Вероні.
  • Росіяни та білоруси не допущені до Ігор зі своїми національними символами, але 20 атлетів будуть у складі "нейтральної" команди.