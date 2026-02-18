Коли і де відбудеться церемонія закриття Олімпіади-2026

Зимові Олімпійські ігри 2026 року у Мілані і Кортіні добігають завершення. Після 16 днів змагань спортсмени візьмуть участь у церемонії закриття, де відбудеться символічна передача естафети наступній Олімпіаді.

24 Канал розповідає, де відбудеться остання подія Олімпіади-2026 та коли її можна подивитися.

Де організатори проведуть церемонію закриття Олімпіади?

Хоча містами-господарками Зимових Ігор цьогоріч є Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, закривати головні змагання чотириріччя довірили зовсім іншому місту.

Як пише офіційний сайт Олімпіади, церемонія відбудеться у Вероні на античній Арені, що вважається найкраще збереженим амфітеатром часів Римської імперії. Вона входить до трійки найбільших арен Стародавньої доби.

На відміну від величезного "Сан Сіро", де на церемонії відкриття змогли побувати 80 тисяч глядачів, трибуни Арени Верони здатні вмістити набагато менше – близько 12 тисяч.

Попри менший масштаб, організатори обіцяють яскраве візуальне та музичне шоу під гаслом "Краса у русі", яке дозволить атлетам та глядачам "відсвяткувати товариський дух змагань, який виник упродовж Олімпійських Ігор".

Коли розпочнеться церемонія закриття Олімпіади?

Як і церемонія відкриття, початок фінальної події Олімпіади заплановано на 21:00 за київським часом. Транслювати церемонію закриття Ігор-2026 22 лютого буде Суспільне Спорт, а також канали Eurosport, доступні для перегляду в сервісі HBO Max.