В Олімпійському селищі закінчилися презервативи – весь запас витратили за три дні

Безкоштовні презервативи, роздані в олімпійському селі на зимових Іграх 2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розійшлися вже на ранніх етапах Ігор. Це швидке використання знову привернуло до себе увагу громадськості.

Презервативи в Олімпійському селі Кортіни розпродали всього за три дні. Організатори обіцяють вирішити проблему, повідомляє La Stampa.

Чому презервативи на Олімпіаді-2026 закінчилися так швидко?

В олімпійських селах роздача презервативів є традицією, яка передається з покоління в покоління. Губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана пропагував здоровий спосіб життя та профілактику, розмістивши герб регіону на упаковках презервативів, які розповсюджувалися в міланському селі.

Спортсмен, який побажав залишитися анонімом, ділиться.

Всього три дні – і всі запаси розібрали. Кажуть, що привезуть ще, але коли це станеться – невідомо,

– розповів олімпієць.

Роздача презервативів на зимових Іграх виявилася скромнішою, ніж очікували спортсмени. У Парижі два роки тому на кожного виділяли по два презервативи на день, і загалом роздали 300 000. Цього разу ж цифра навіть не дотягла до 10 000.

Коли і чому на Олімпійських іграх почали надавати презервативи спортсменам?