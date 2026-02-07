Українські біатлоністи пропустили церемонію відкриття Олімпіади: названо причину

Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні в параді атлетів не взяв участь жоден з представників України у біатлоні. Виявилося, що це свідомий вибір наших спортсменів.

Пожертвувати участю у яскравому шоу на арені "Сан Сіро" довелося зі спортивних міркувань. Усе пояснила у сторіс своєї інстаграм-сторінки Олександра Меркушина.

Чому біатлоністи не поїхали на відкриття Олімпіади?

За словами нашої біатлоністки, ключова причина не їхати в Мілан чи Кортіну з Антгольцу-Антерсельви, де відбудуться біатлонні змагання, полягає у потребі не змінювати висоту над рівнем моря.

Спускатися з гір було б погано для функціонального стану атлетів, які спеціально готувалися до важких умов вимогливої траси в Антгольці.

Також свою роль зіграли відстані: до Мілана з місця розташування українських біатлоністів їхати 4,5 години в один бік. Команда вирішила не ризикувати головним – результатами.

Олександра Меркушина розповіла, що для перегляду церемонії організаційний комітет Ігор підготував в їхньому селищі спеціальну локацію. Тож за виходом нашої країни біатлоністи спостерігали наживо на екранах.

