Українські біатлоністи пропустили церемонію відкриття Олімпіади: названо причину
- Українські біатлоністи свідомо пропустили церемонію відкриття Олімпіади-2026 через необхідність зберігати висотні умови підготовки перед змаганнями в Антгольці.
- Відстань до Мілана складала 4,5 години в один бік, що також вплинуло на рішення не ризикувати результатами і спостерігати церемонію на спеціально підготовленій локації в селищі.
Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні в параді атлетів не взяв участь жоден з представників України у біатлоні. Виявилося, що це свідомий вибір наших спортсменів.
Пожертвувати участю у яскравому шоу на арені "Сан Сіро" довелося зі спортивних міркувань. Усе пояснила у сторіс своєї інстаграм-сторінки Олександра Меркушина.
Дивіться також Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026
Чому біатлоністи не поїхали на відкриття Олімпіади?
За словами нашої біатлоністки, ключова причина не їхати в Мілан чи Кортіну з Антгольцу-Антерсельви, де відбудуться біатлонні змагання, полягає у потребі не змінювати висоту над рівнем моря.
Спускатися з гір було б погано для функціонального стану атлетів, які спеціально готувалися до важких умов вимогливої траси в Антгольці.
Також свою роль зіграли відстані: до Мілана з місця розташування українських біатлоністів їхати 4,5 години в один бік. Команда вирішила не ризикувати головним – результатами.
Олександра Меркушина розповіла, що для перегляду церемонії організаційний комітет Ігор підготував в їхньому селищі спеціальну локацію. Тож за виходом нашої країни біатлоністи спостерігали наживо на екранах.
Як відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2026?
Режисери відійшли від звичного сценарію параду атлетів лише в межах арени і зробили синхронний вихід команд одразу в декількох локаціях.
Український прапор на "Сан Сіро" несла Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні стяг здіймав Владислав Гераскевич.
Олімпійський вогонь також було запалено не в одному місці, а одночасно на Арці миру в Мілані та на площі в Кортіні.