Між двома гонками переслідування у біатлоні на Олімпійських іграх-2026 відбудеться незвична церемонія нагородження. На ній золото отримають спортсмени, які давно закінчили кар'єру.

Золоту медаль вручать легендарному французу Мартену Фуркаду, а також чоловічій естафетній команді Німеччини. Причина полягає у перерозподілі медалей після допінг-скандалу, пише Міжнародний союз біатлоністів на своєму сайті.

Чому в Італії нагородять переможців минулих Олімпіад?

Результати росіянина Євгенія Устюгова у період 2010-2014 років було анульовано після того, як біатлоніст з країни-агресора попався на вживанні допінгу.

Таким чином IBU вніс зміни у результати двох гонок на Олімпійських іграх: спринту у Ванкувері-2010 і чоловічої естафети в Сочі-2014. Замість росіян золоті медалі присуджено Мартену Фуркаду та команді Німеччини у складі Еріка Лессера, Даніеля Бьома, Арнда Пайффера та Сімона Шемппа.

Попри те, що ці спортсмени вже не змагаються, IBU вирішив дати їм можливість пережити золотий медальний момент, якого не сталося через росіянина-допінгіста. Тож між двома персьютами, які заплановані в Антгольці-Антерсельві у неділю, 15 лютого, Фуркад та німці піднімуться на п'єдестал пошани і отримають золото.

Що відомо про зв'язок Мартена Фуркада з росіянами?