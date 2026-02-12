Влаштував пиятику в олімпійському селищі: тренера з ганьбою вигнали з Олімпіади
- Тренера збірної Фінляндії Ігоря Медведа відсторонили від Олімпіади за пияцтво, замість нього працюватиме Лассе Мойланен.
- На Олімпіаді також дискваліфікували українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом з політичним зображенням, а корейських лижниць відсторонили через заборонене змащення.
Поки МОК думала, як би дошкулити Владиславу Гераскевичу за чітку громадянську позицію, в іншій збірній стався гучний скандал. Справа завершилася позбавленням головного тренера команди акредитації на Ігри.
Без наставника залишилися фінські стрибуни на лижах з трампліна. Словенський коуч примудрився під час Олімпіади зловживати алкоголем, пише Sportbladet.
Що сталося у збірній Фінляндії на Олімпіаді-2026?
За інформацією Forbes, тренера збірної Фінляндії Ігоря Медведа зі Словенії було відсторонено від Олімпійських ігор через те, що він був викритий у пияцтві.
В Олімпійському комітеті Фінляндії на ситуацію відреагували оперативно: коуча відправили додому, а замість нього готувати спортсменів до виступів на великому трампліні та у чоловічих командних змаганнях буде Лассе Мойланен.
Медвед вже встиг публічно вибачитися перед своїми підопічними та персоналом команди і заявив, що "припустився помилки і шкодує про свій вчинок". Тренер побажав атлетам "у мирі та спокої зосередитися на своїх змаганнях".
Ігор Медвед очолив фінську команду стрибунів з трампліна у 2024 році. Його контракт завершувався влітку 2026-ого. Про припинення співпраці офіційно не оголосили, відклавши вирішення цього питання на час після завершення Олімпіади.
Які ще скандали сталися на Олімпійських іграх в Італії?
Найгучніша подія Ігор – дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича через відмову замінити шолом, на якому зображені вбиті росіянами українські спортсмени.
Ще двом українцям, фристайлістці Катерині Коцар та шорт-трекісту Олегу Гандею, теж заборонили використовувати їхні шоломи з цитатами на підтримку України.
Корейських лижниць відсторонили від участі у змаганнях через використання забороненого змащення зі фтором.