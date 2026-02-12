Влаштував пиятику в олімпійському селищі: тренера з ганьбою вигнали з Олімпіади

Поки МОК думала, як би дошкулити Владиславу Гераскевичу за чітку громадянську позицію, в іншій збірній стався гучний скандал. Справа завершилася позбавленням головного тренера команди акредитації на Ігри.

Без наставника залишилися фінські стрибуни на лижах з трампліна. Словенський коуч примудрився під час Олімпіади зловживати алкоголем, пише Sportbladet.

Що сталося у збірній Фінляндії на Олімпіаді-2026?

За інформацією Forbes, тренера збірної Фінляндії Ігоря Медведа зі Словенії було відсторонено від Олімпійських ігор через те, що він був викритий у пияцтві.

В Олімпійському комітеті Фінляндії на ситуацію відреагували оперативно: коуча відправили додому, а замість нього готувати спортсменів до виступів на великому трампліні та у чоловічих командних змаганнях буде Лассе Мойланен.

Медвед вже встиг публічно вибачитися перед своїми підопічними та персоналом команди і заявив, що "припустився помилки і шкодує про свій вчинок". Тренер побажав атлетам "у мирі та спокої зосередитися на своїх змаганнях".

Ігор Медвед очолив фінську команду стрибунів з трампліна у 2024 році. Його контракт завершувався влітку 2026-ого. Про припинення співпраці офіційно не оголосили, відклавши вирішення цього питання на час після завершення Олімпіади.

Які ще скандали сталися на Олімпійських іграх в Італії?