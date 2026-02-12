Такого не було понад пів століття: швейцарець на Олімпіаді-2026 повторив вічний рекорд
- Франйо фон Аллмен став першим швейцарцем, який здобув три золоті медалі на одних Олімпійських іграх з 1928 року, вигравши даунхілл, командну комбінацію та "супер-джі".
- На Олімпіаді-2026 словенська родина Превців стала найбільш титулованою сім'єю зимових Олімпіад, а норвежець Сандер Ейтрем встановив рекорд у ковзанярському спорті на 5000 метрів.
Франйо фон Аллмен вже на своїх дебютних Олімпійських іграх став триразовим чемпіоном у гірськолижному спорті. Подібний результат залишався недосяжним упродовж 58 років.
Швейцарець не лише став першим олімпійським чемпіоном Мілана, але й після тижня змагань утримує за собою звання найкращого на нинішніх Іграх, пише офіційний сайт Олімпіади.
Дивіться також Український фігурист з Херсона запалив на Олімпіаді та встановив неймовірний рекорд
Яке досягнення підкорилося Франйо фон Аллмену?
У перший день після відкриття Олімпійських ігор представник Швейцарії був найшвидшим у даунхіллі, згодом виграв комбінацію у команді, а напередодні довершив своє домінування перемогою у дисципліні "супер-джі".
Таким чином, як зазначає AP, Аллмен став першим швейцарцем на будь-яких Олімпіадах, як зимових, так і літніх, який здобув три золота за одні Ігри з Амстердама-1928.
Він також увійшов до елітної когорти із усього трьох гірськолижників, які змогли на одних Олімпійських іграх виграти одразу три заїзди. Востаннє це вдавалося у 1968 році французу Жану-Клоду Кіллі. А у 1956 році в Кортіні три золота було в австрійця Антона Зайлера.
Сам Аллмен прокоментував своє божевільне досягнення досить оригінально.
Може звучати тупо, але я не дивлюся, що там на папері. Я просто насолоджуюся тим, що я на Олімпіаді. Може, через кілька днів я щось усвідомлю, і ці рекорди раптом стануть для мене важливими. Але зараз ні,
– сказав журналістам олімпійський чемпіон.
Які ще рекорди відбулися на Олімпійських іграх-2026?
- Словенська родина стрибунів на лижах Превців відтепер є офіційно найбільш титулованою сім'єю зимових Олімпіад: одразу чотири її представники мають у своєму доробку золото Ігор.
- Норвежець Сандер Ейтрем встановив новий олімпійський рекорд у ковзанярському спорті на дистанції 5000 метрів.
- Рекорд циничності належить Міжнародному олімпійському комітету, який дискваліфікував Владислава Гераскевича за шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.