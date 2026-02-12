Такого не було понад пів століття: швейцарець на Олімпіаді-2026 повторив вічний рекорд

Франйо фон Аллмен вже на своїх дебютних Олімпійських іграх став триразовим чемпіоном у гірськолижному спорті. Подібний результат залишався недосяжним упродовж 58 років.

Швейцарець не лише став першим олімпійським чемпіоном Мілана, але й після тижня змагань утримує за собою звання найкращого на нинішніх Іграх, пише офіційний сайт Олімпіади.

Яке досягнення підкорилося Франйо фон Аллмену?

У перший день після відкриття Олімпійських ігор представник Швейцарії був найшвидшим у даунхіллі, згодом виграв комбінацію у команді, а напередодні довершив своє домінування перемогою у дисципліні "супер-джі".

Таким чином, як зазначає AP, Аллмен став першим швейцарцем на будь-яких Олімпіадах, як зимових, так і літніх, який здобув три золота за одні Ігри з Амстердама-1928.

Він також увійшов до елітної когорти із усього трьох гірськолижників, які змогли на одних Олімпійських іграх виграти одразу три заїзди. Востаннє це вдавалося у 1968 році французу Жану-Клоду Кіллі. А у 1956 році в Кортіні три золота було в австрійця Антона Зайлера.

Сам Аллмен прокоментував своє божевільне досягнення досить оригінально.

Може звучати тупо, але я не дивлюся, що там на папері. Я просто насолоджуюся тим, що я на Олімпіаді. Може, через кілька днів я щось усвідомлю, і ці рекорди раптом стануть для мене важливими. Але зараз ні,

– сказав журналістам олімпійський чемпіон.

Які ще рекорди відбулися на Олімпійських іграх-2026?