Швеція здобула переконливу перемогу над Словаччиною на Олімпійському турнірі з хокею
- Швеція перемогла Словаччину з рахунком 5:3 у хокейному матчі Олімпійських ігор-2026.
- Матч відбувся в рамках групового етапу, де 12 команд змагаються за вихід у 1/4 фіналу.
Автори головної хокейної сенсації на Олімпійських іграх-2026 словаки, які в першому турі переграли Фінляндію, не підтвердили свої амбіції. У третьому матчі збірна поступилася Швеції.
Поєдинок на льодовій арені "Санта Джулія" у Мілані видався гарячим: одразу вісім шайб і фантастична статистика кидків. 24 Канал розповідає про один з найкращих поки матчів олімпійського хокейного турніру.
Як завершився хокейний матч Швеції і Словаччини на Олімпіаді-2026?
У першому періоді команди обмінялися шайбами. Швеція реалізувала більшість, отриману за порушення суперниками кількості хокеїстів на льоду. Закинув Ерікссон.
Стафковський, який став одним із героїв першої гри з фінами, зрівняв рахунок. На першу перерву команди пішли з паритетом.
Кемпе вдруге реалізував перевагу в одного гравця для шведів. Гернат знову відновив статус-кво, але Петтерсон забезпечив "Тре Крунур" перевагу перед вирішальним періодом.
Він же збільшив рахунок до 4:2, а потім Раймонд, здавалося, вирішив гру на користь Швеції. Але до честі словаків, вони змогли створити іневеличку нтригу. Дворський закинув у більшості за 40 секунд до сирени.
5:3 у підсумку – Швеція точно не опуститься нижче другої сходинки, але ще може пропустити вперед Фінляндію.
Як проводиться хокейний олімпійський турнір?
12 збірних поділені на три групи, переможці яких виходять одразу в 1/4 фіналу разом із найкращою другою командою.
Інші збірні зіграють в 1/8, де пари будуть складені за спільною таблицею групового раунду: 5-та команда протистоятиме 12-ій, 6-та 11-ій тощо.
Участь в Олімпіаді беруть гравців NHL, тож команди привезли на лід в Мілані свої найсильніші склади.