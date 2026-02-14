Швеція здобула переконливу перемогу над Словаччиною на Олімпійському турнірі з хокею

Автори головної хокейної сенсації на Олімпійських іграх-2026 словаки, які в першому турі переграли Фінляндію, не підтвердили свої амбіції. У третьому матчі збірна поступилася Швеції.

Поєдинок на льодовій арені "Санта Джулія" у Мілані видався гарячим: одразу вісім шайб і фантастична статистика кидків. 24 Канал розповідає про один з найкращих поки матчів олімпійського хокейного турніру.

Як завершився хокейний матч Швеції і Словаччини на Олімпіаді-2026?

У першому періоді команди обмінялися шайбами. Швеція реалізувала більшість, отриману за порушення суперниками кількості хокеїстів на льоду. Закинув Ерікссон.

Стафковський, який став одним із героїв першої гри з фінами, зрівняв рахунок. На першу перерву команди пішли з паритетом.

Кемпе вдруге реалізував перевагу в одного гравця для шведів. Гернат знову відновив статус-кво, але Петтерсон забезпечив "Тре Крунур" перевагу перед вирішальним періодом.

Він же збільшив рахунок до 4:2, а потім Раймонд, здавалося, вирішив гру на користь Швеції. Але до честі словаків, вони змогли створити іневеличку нтригу. Дворський закинув у більшості за 40 секунд до сирени.

5:3 у підсумку – Швеція точно не опуститься нижче другої сходинки, але ще може пропустити вперед Фінляндію.

Як проводиться хокейний олімпійський турнір?