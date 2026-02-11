Сенсаційний розгром на Олімпіаді: чинні чемпіони з хокею зазнали принизливої поразки

Олімпійський хокейний чоловічий турнір розпочався з протистояння Словаччини та Фінляндії. Чинні олімпійські чемпіони несподівано поступилися бронзовим призерам Пекіна-2022.

Фіни набагато перевершили суперників у кидках по воротах. Але їм це не допомогло, пише 24 Канал.

Як завершився матч Словаччини і Фінляндії з хокею на Олімпійських іграх?

Фаворитами протистояння вважалися хокеїсти з Фінляндії, які на минулій Олімпіаді здобули золото, в той час як їхні суперники зі Словаччини тоді задовольнилися бронзою.

Суомі і справді демонстрували активність у зоні суперників і завершили поєдинок аж з 40 кидками. Проте голкіпер словаків Самуель Главай – справжній герой зустрічі: у нього 39 сейвів.

Словаччина кидала значно менше, але надала перевагу якості над кількістю. У першому періоді Слафковський сольним проходом відкрив рахунок.

Фінляндія зрівняла зусиллями Тольванена після першої перерви. Але у третьому періоді словаки буквально знищили опонентів на льоду.

Дворський, знову Слафковський і Ружичка накидали фінам три шайби. За рахунку 2:1 словаки реалізували більшість, а фінальний внесок у розгром був зроблений, коли Фінляндія вже зняла голкіпера на шостого польового.

4:1 у підсумку – сенсація вже у першому хокейному чоловічому матчі Олімпійських ігор.

Що треба знати про олімпійський хокейний турнір?