Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії

З 6 по 22 лютого в італійському Мілані та прилеглих локаціях проходять Зимові Олімпійські ігри-2026. Участь у змаганнях беруть майже 3 тисячі атлетів з 92 країн світу.

Україна представлена 46 спортсменами в 11 дисциплінах. Які дисципліни представлені на зимовій Олімпіаді? Загалом змагання проводяться у 16 різноманітних видах спорту: гірськолижний спорт;

біатлон;

бобслей;

лижні перегони;

керлінг;

фігурне катання;

фристайл;

хокей на льоду з шайбою;

санний спорт;

лижне двоборство;

шорт-трек;

скелетон;

стрибки на лижах з трампліна;

скі-альпінізм (вперше на Олімпіадах);

сноубординг;

ковзанярський спорт. Яка ситуація у медальному заліку Олімпійських ігор-2026? Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород. Онлайн-трансляція подій зимових Олімпійських ігор-2026 Що ще потрібно знати про Олімпійські ігри-2026? Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.

За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.