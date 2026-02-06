З'явилися деталі атаки росіян на Олімпійські ігри в Італії: яка мета була у хакерів
- Італія успішно відбила кібератаку російських хакерів на Олімпійські ігри-2026, спрямовану на веб-ресурси та цифрові системи готелів у Кортіні-д'Ампеццо.
- Міжнародний Олімпійський комітет допустив 13 російських спортсменів під нейтральним прапором, але на трибунах заборонено російські національні символи, хоча вже в перший день хтось вивісив російський прапор.
Росія намагалася втрутитися в Олімпійські ігри-2026, на які спортсменів з країни-агресора не пустили під своїм прапором. Влада Італії успішно відбила кібератаку.
Участь у відбитті нападу хакерів взяли не лише спеціалісти спецслужб країни-господарки Олімпіади, але й співробітники організаційного комітету змагань, пише Financial Times.
Як росіяни атакували Олімпійські ігри?
Російські хакери обрали своєю метою веб-ресурси Олімпіади, а також цифрові системи готелів, які мають розміщувати гостей у Кортіні-д'Ампеццо, де розташовані більшість олімпійських об'єктів. Використовувався метод DDoS-атаки, яка мала перевантажити сервери та зробити сайти недоступними для відвідувачів.
Кібернапад був знешкоджений зусиллями команди із 40 співробітників Національної агенції кібербезпеки разом з колегами з інших відомств. Італійці заявили, що очікували подібних дій від Росії, тож ще з 2021 року постійно посилювали свій захист від зловмисників в інтернеті. Особливо активно цей процес відбувався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже Італія є однією з держав, які допомагають нашій країні відбивати агресію.
Скільки росіян буде на Олімпіаді-2026?
Міжнародний Олімпійський комітет визнав 13 громадян країни-агресора "нейтральними", допустивши їх до змагань під олімпійським прапором без національного гімну.
За інформацією BBC Sport, щонайменше четверо з них насправді підтримують російських диктаторський режим і мали б бути відсторонені.
На трибунах Олімпіади заборонено використання російських національних символів, але вже в перший день змагань на хокейному матчі хтось з глядачів вивісив прапор країни-вбивці.