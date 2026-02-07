На Зимових Іграх-2026 визначився перший олімпійський чемпіон
- Швейцарець Франйо фон Аллмен став олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску на Олімпіаді-2026.
- Українець Дмитро Шеп'юк фінішував 33-ім у швидкісному спуску, випередивши кількох суперників.
Першим медальним стартом Олімпіади-2026 в Італії став швидкісний спуск у гірськолижному спорті. Україна була представлена 20-річним Дмитром Шеп'юком.
На жаль, наш співвітчизник не втрутився у розподіл нагород. Боротьба точилася між італійцями та представниками Швейцарії, пише 24 Канал.
Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії
Як завершився швидкісний спуск на Олімпіаді-2026?
Найкращий результат на дуже складній технічно трасі довжиною близько 3400 метрів з перепадом висот у кілометр продемонстрував швейцарець Франйо фон Аллмен, для якого це дебютні Олімпійські ігри.
Інші два місця на п'єдесталі пошани дісталися спортсменам з країни-господарки Олімпіади. Джованні Францоні став другим, а бронза дісталася Домініку Парісу.
Натомість лідер загального заліку Кубка світу швейцарець Марко Одерматт за медалі зачепитися не зміг – лише четверте місце.
Як виступив у швидкісному спуску українець Дмитро Шеп'юк?
Українець стартував під передостаннім, 35-им номером. Поступившись лідеру близько 8,5 секундами, Шеп'юк завершив змагання 33-ім, випередивши не лише тих спорстменів, хто не завершив дистанцію, але й ірландця Кормака Комерфорда.
Які змагання за участі українців відбудуться на Олімпіаді-2026 сьогодні, 7 лютого?
- Наші лижниці у скіатлоні 10км + 10км не змогли завершити дистанцію, адже відстали від лідерів більш ніж на коло.
- О 18 годині починаються змагання у санному спорті, де перші дві спроби виконають Андрій Мандзій та Антон Дукач.