Відібрали медалі: на Олімпійських іграх-2026 стався гучний скандал

В олімпійських змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна визначення найкращих у суперкомандах супроводжувалося скаргами і звинуваченнями на адресу організаторів. У боротьбу за медалі несподівано втрутилася погода.

Снігопад призвів до дострокового завершення стрибків і скасування цілого раунду, який міг змінити підсумковий протокол. Найбільше постраждали Японія та Німеччина, пише Reuters.

Що сталося на Олімпіаді у стрибках з трампліна?

Перед заключним стрибком Австрія, Польща та Норвегія посідали призові місця, але спроби від Японії та Німеччини внесли в боротьбу за медалі серйозну інтригу. Натомість польський спортсмен провалив свій стрибок, і його команда впала на четверту сходинку. Так само невдало стрибнув словенець Домен Превц, перекресливши шанси на п'єдестал.

Під час заключного раунду погода в скі-парку Предаццо відчутно зіпсувалася, розпочався снігопад. Норвежець Крістоффер Сундаль так і не зміг здійснити свою спробу.

Організатори після наради оголосили, що змагання буде завершено без врахування заключного раунду. Тобто Німеччина і Японія, які в цей час були у трійці, випали з неї, а золото, срібло й бронза дісталися Австрії, Польщі і Норвегії відповідно.

Як відреагували на результати Німеччина та Японія?

Як пише Суспільне Спорт, команди та тренери були обурені тим, що їхні вдалі спроби просто скинули з рахунків.

Найбільший гнів викликав той факт, що за пів години після скасування останньої спроби у Предаццо завершилася негода. Під час церемонії нагородження снігопаду вже не було.

Німці та японці апелювали, що організатори мали трохи зачекати, а не ухвалювати поспішне рішення. Проте підсумки змагань не змінилися.

Які ще скандали відбулися на Олімпіаді?