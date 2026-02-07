Зимові Олімпійські ігри-2026: розклад подій дня за участі українських атлетів
- 46 українців вирушили до Італії на Зимові олімпійські ігри-2026, змагаючись у 11 видах спорту.
- За весь час виступів на зимових Олімпіадах в України 9 медалей, з яких 3 золоті.
46 українців вирушили до Італії на Зимові олімпійські ігри. Представники нашої країни претендують на медалі в 11 видах спорту і намагатимуться перевершити результат Пекіна-2022, де ми мали одну срібну нагороду.
Найбільші наші сподівання пов'язані з біатлоном, фристайлом, санним спортом та скелетоном. 24 Канал розповідає про змагання олімпійського дня за участі українців.
Хто з українців виступить на Олімпіаді-2026 у суботу, 7 лютого?
Наші атлети візьмуть участь у двох медальних подіях у гірськолижному спорті та лижних перегонах.
Розклад змагань українців на Олімпіаді-2026 7 лютого, київський час (медальні події виділено)
11:30. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 1. Катерина Коцар
12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп’юк
12:35. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 2. Катерина Коцар
14:00. Лижні перегони. Скіатлон. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль
18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач
19:32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач
Що відомо про збірну України на Олімпіаді-2026?
- Прапороносці української команди на церемонії відкриття Ігор у Мілані та Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.
- Саночник Андрій Мандзій у віці майже 38 років є найстаршим українським олімпійцем на цих Іграх, а наймолодша учасниця збірної – 18-річна Діана Яблонська, яка виступає у лижній акробатиці.
- За всю історію незалежності Україна має 9 медалей на зимових Олімпіадах: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.