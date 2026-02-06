Вихід України на церемонії відкриття зимової Олімпіади: як це було

В Італії стартували 25-ті зимові Олімпійські ігри. Змагання триватимуть до 22 лютого, під час них буде розіграно 116 комплектів медалей.

Україна стала однією з майже сотні країн-учасниць зимової Олімпіади. Церемонія відкриття Ігор триває у Мілані на легендарному стадіоні "Сан Сіро", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Хто представить Україну на зимових Олімпійських іграх-2026: повний склад команди

Хто стали прапороносцями України?

Прапор України під час параду атлетів довірили пронести скелетоністу Владиславу Гераскевичу та представниці нашої держави у шорт-треку Єлизаветі Сидьорко.

27-річний Гераскевич приїхав вже на треті свої Олімпійські ігри. Влад – не лише єдиний український скелетоніст на такому рівні, але й популяризатор свого спорту в Україні і активіст, який не боїться говорити про російсько-українську війну на міжнародній арені і боротися за відсторонення росіян з великого спорту.

21-річна Єлизавета Сидьорко вперше виступить на Олімпіаді. Спортсменка з Харківщини зізнавалася, що для неї нести стяг своєї країни – особливий момент, адже це змусить пишатися її батька, захисника України, який нині перебуває на фронті.

Як пройшов вихід України?

Організатори відмовилися від традиційного параду атлетів виключно на головному стадіоні – спортсмени йшли у різних локаціях, підкреслюючи те, що ці Олімпійські ігри вперше зосереджені не на одному місті, а на всій північній Італії.

Тож Єлизавета Сидьорко несла прапор на "Сан-Сіро", оскільки шорт-трекісти змагатимуться в Мілані, а Владислав Гераскевич – у Кортіні, де розташована траса для бобслею і скелетону.



Збірна України на параді атлетів / скріншот з трансляції



Українські атлети у кластері Предаццо / скріншот з трансляції

Україна на відкритті Олімпійських ігор-2026 – дивіться відео:

Що треба знати про Олімпійські ігри-2026?