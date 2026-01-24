"Це щось особливе": мама і син вперше одночасно поїхали на Зимові Олімпійські ігри

Олімпійська збірна Мексики зазвичай непомітна на зимових Олімпіадах – але до Мілана та Кортіни вже їде з рекордом. Усе завдяки складу команди із 5 спортсменів, із яких двоє є мамою і сином.

Сара Шлепер є супердосвідченою гірськолижницею, для якої це вже будуть сьомі Ігри в кар'єрі. А її син Лассе дебютуватиме на змаганнях такого рівня, пише NV.

Як мама і син потрапили на Зимові Олімпійські ігри 2026?

Шлепер раніше виступала за збірну Сполучених Штатів. Як зазначено у Вікіпедії, у складі американської команди вона брала участь в Олімпіадах 1998, 2002, 2006 та 2010 років. Найкращий результат – 10-те місце у Турині в слаломі.

У 2011 році Сара, здавалося, завершила кар'єру. На прощання вона символічно здійснила спуск у сукні разом з маленьким сином Лассе на руках.

Але через певний час завдяки шлюбу з мексиканцем Шлепер отримала громадянство цієї країни і право поїхати на Ігри від неї. Тож у 2018 році в Пхьончхані та у 2022-му в Пекіні взяла участь у гіганті та супергіганті. А зараз у свої 46 років знову штурмує олімпійські вершини – але вже в компанії Лассе.

Лассе Гахіола зізнався, що бути в одній олімпійській команді з мамою для нього – це дещо особливе. Хлопець змалку вчився стояти на лижах і кваліфікувався на Олімпіаду в Італії завдяки хорошим виступам на юніорському та дорослому рівні.

Чи були колись батьки і діти одночасно на Олімпіаді?