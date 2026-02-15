Неймовірний рекорд: Йоганнес Клебо став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії
- Норвезький лижник Йоганнес Клебо здобув 9 золотих медалей на Зимових Олімпійських іграх, ставши найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії.
- Клебо також є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог на етапах Кубка світу (105) та 15-разовим чемпіоном світу.
Норвезький лижник Йоганнес Клебо досяг фантастичного рекорду: 9 золотих медалей на Зимових Олімпійських іграх. Спортсмен також повторив найкращий результат за кількістю золота на одній Олімпіаді.
Клебо розпочав свою олімпійську кар'єру у Пхьончхані у 2018 році. Усього за 8 років йому вдалося здобути більше золота, ніж будь-якому іншому зимовому спортсмену за весь час, пише Суспільне Спорт.
Як Клебо встановив рекорд золотих медалей?
Норвежець буквально знищує суперників у кожній гонці, в якій бере участь. Клебо заввиграшки тріумфував у трьох особистих дисциплінах – скіатлоні 10+10 кілометрів, класичному спринті та гонці з роздільним стартом на 10 кілометрів.
А у неділю, 15 лютого, Йоганнес остаточно утвердив своє домінування у зимовому спорті, допомігши команді Норвегії здобути перемогу в естафеті 4 по 7,5 кілометрів.
Таким чином у Клебо вже дев'ять золотих медалей Олімпіад – нікому в історії не вдавалося виграти більше. До того ж, у Мілані та Кортіні в активі норвежця чотири перемоги – як пише Спорт24, стільки медалей найвищого ґатунку вдавалося привезти з одних Ігор лише великому та жахливому королю біатлону Уле-Айнару Бйорндалену у 2022 році в Солт-Лейк Сіті.
Які ще досягнення є у Клебо?
Норвежець не лише вигравав на Олімпіадах – в його активі, окрім 9 золотих нагород, ще одне срібло та одна бронза.
Клебо – абсолютний рекордсмен за кількістю перемог на етапах Кубка світу, їх в нього 105.
15-разовий чемпіон світу, єдиний лижник в історії, хто виграв 6 із 6 дисциплін на одному чемпіонаті світу, в Тронхеймі у 2025 році.