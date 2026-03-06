Медальний залік зимових Паралімпійських ігор-2026
З 6 по 15 березня в Мілані триватиме нова гучна спортивна подія. Італійське місто та прилеглі регіони приймуть зимові Паралімпійські ігри-2026.
На змагання в Італію з'їдуться більше 600 спортсменів із обмеженими фізичними можливостями, повідомляє 24 Канал. На Паралімпіаді буде представлено 56 країн світу.
Хто виступатиме на зимовій Паралімпіаді-2026?
Вперше на зимові Ігри завітають спортсмени з Сальвадора, Чорногорії, Португалії, Гаїті та Північної Македонії. На жаль, будуть серед учасників і росіяни з білорусами.
Ба більше, представники цих країн зможуть виступати під своїми прапором та гімном. Через це Україна та ще 14 країн вирішили бойкотувати церемонію відкриття Ігор.
Змагання триватимуть з 6 по 15 березня. Протягом цих днів буде розіграно 79 комплектів медалей у шести видах спорту.
Як Україна виступає на зимових Паралімпіадах?
Україна ж відправила на зимову Паралімпіаду 35 спортсменів, з яких десять – лідів. Для нашої країни це рекордна кількість атлетів на зимових параіграх в історії.
При цьому наша збірна за увесь час виграла аж 141 медаль у цих змаганнях (38 "золотих", 51 "срібна" та 52 "бронзові" нагороди). За цим показником Україна посідає 10 місце серед усіх країн в історії зимових Паралімпійських ігор.